أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات في مصر يشهد موجة جديدة من الاضطرابات السعرية، على خلفية تداعيات التوترات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي من المتوقع أن تستمر لفترة ليست بالقصيرة.

وقال أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" إن السوق المحلي بدأ بالفعل في التفاعل مع هذه التطورات، حيث ارتفعت أسعار ما يزيد عن 50 طرازًا من السيارات خلال الفترة الأخيرة، بقيم تراوحت بين 10 آلاف وحتى نحو 200 ألف جنيه لبعض الموديلات.

أسباب زيادة أسعار السيارات

وأوضح أن هذه الزيادات ناجمة في الأساس عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، إلى جانب الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، والتي تأثرت بشدة بفعل التوتر في مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

وأشار إلى أن استمرار هذه الحرب لفترة طويلة سيؤدي إلى مزيد من الزيادات السعرية، خاصة مع حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والخامات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج وشحن السيارات.

عودة ظاهرة "الأوفر برايس" على السيارات

وفي السياق، لفت أبو المجد إلى عودة ظاهرة "الأوفر برايس" من جديد على عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، بعد فترة من الانضباط النسبي، مؤكدًا أن نقص المعروض مقابل زيادة الطلب ساهم في عودة تلك الظاهرة، خاصة على الطرازات الأكثر طلبًا.

وأنهى بأن السوق قد يشهد مزيدًا من التغيرات خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الخارجية، ما يتطلب حالة من الترقب من جانب المستهلكين، مع توقعات باستمرار تحركات الأسعار صعودًا على المدى القريب.

اقرأ أيضًا:

مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05 في مصر بعد الزيادات الأخيرة

السوق المصري يشهد طرح 6 سيارات موديلات 2027 رسميًا.. القائمة الكاملة

في أقل من شهر.. ارتفاع أسعار أكثر من 40 سيارة جديدة حتى 150 ألف جنيه بمصر