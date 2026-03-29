تشهد فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكروس أوفر المدمجة في السوق المصري منافسة قوية بين عدد من الطرازات الصينية الحديثة، والتي أصبحت الأكثر انتشارا بالسوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.

ومن بين أبرز هذه الطرازات سيارتي جيلي كولراي وسوإيست S05، خاصة بعد ارتفاع سيارة سوإيست بقيمة بلغت 61 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.



ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

الأبعاد

تقدم جيلي كولراي بطول 4330 مم، و 1810 مم للعرض، و 1609مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات ثابتة 2600 مم، و خلوص أرضي حوالي 180 مم، وحقيبة أمتعة سعة 330 لتر.

تبلغ أبعاد سوإيست SO5 الطولية 4406 مم، والعرض 1840 مم، والارتفاع 1654 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2615 مم، كما يمكن طي المقاعد بنسبة 60:40.

مقارنة بين محرك جيلي كولراي وسوإيست S05

تأتي النسخة المصنعة محليًا من كولراي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

تعتمد S05 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة 156 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً مناسبًا لفئتها. ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT WET مزود بتبريد زيت، ويتكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

تجهيزات جيلي كولراي مقارنة سوإيست S05

تتميز كولراي بتصميم داخلي مميز مع شاشة عرض رقمية بحجم 10.25 بوصة للعدادات وشاشة وسطية تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة، وعجلة قيادة من الجلد يمكن التحم من خلالها في عدد من الوظائف، بالإضافة إلى إضاءة محيطية، وإمكانية ضبط مقعد السائق كهربائياً بـ 6 وضعيات.

تأتي سوايست S05 بتجهيزات داخلية تشمل شاشات عرض كبيرة (عدادات وشاشة لمس مركزية 10 بوصات)، مقاعد جلدية، سقف بانورامي، تشغيل بدون مفتاح ودخول ذكي، الشحن اللاسلكي.

وسائل السلامة في جيلي كولراي وسوإيست S05

تأتي كولراي مجهزة بعدد من تقنيات مساعدة السائق الذكية، مثل نظام الفرامل الأوتوماتيكية للطوارئ، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي بالإضاءة ، ونظام مراقبة النقاط العمياء، بالإضافة إلى نظام رؤية بانورامية 540 درجة و6 وسائد هوائية.

تتميز سيارة ساوايست S05 بوسائل سلامة وأمان متكاملة أبرزها وسائد هوائية متعددة (أمامية، جانبية، وستائر)، وأنظمة فرامل متطورة (ABS, EBD) مع مثبت إلكتروني (ESC)، بالإضافة إلى مساعدات قيادة مثل مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات للمسافة، وكاميرات رؤية 360°، ومكابح يد إلكترونية مع خاصية التوقف التلقائي.

الفرق بين أسعار سوإيست S05 وجيلي كولراي

تقدم جيلي كولراي الجديدة بثلاث فئات تبدأ من 924 ألف جنيه للفئة الأولى Comfort، والفئة الثانية Premium سعرها الرسمي مليون 24 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا Sport سعرها الرسمي مليون 99 ألف جنيه.

تقدم S05 في مصر بفئة واحدة تحمل اسم Highline، ويبلغ سعرها الرسمي مليون و 10 آلاف جنيه.

