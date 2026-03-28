إعلان

ارتفاع أسعار أرخص طرازات جاك في السوق المصري بقيمة 50 ألف جنيه

كتب : محمد جمال

02:50 م 28/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جاك JS2
  • عرض 5 صورة
    جاك JS2
  • عرض 5 صورة
    JS2
  • عرض 5 صورة
    جاك JS2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلنت قصراوي جروب وكيل علامة جاك الصينية في مصر، ارتفاع أسعار سيارتها JS2 موديل 2026 الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه والتي تمثل أرخص طرازات العلامة محليًا خلال شهر مارس الجاري.


ارتفعت أسعار جاك JS2 موديل 2026 بقيمة 50 ألف جنيه، وأصبحت تقدم بفئة Smart بسعر 759,900 جنيه.


ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جاك JS2 التفصيلية بمصر:

أبعاد جاك JS2 الجديدة


تتميز السيارة بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر.

محرك جاك JS2

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تشمل تجهيزات السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى حساسات ركن.


منظومة الأمان والسلامة في جاك JS2

فيما يتعلق بأنظمة السلامة، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

أحدث الموضوعات

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر -(تفاصيل)
أخبار مصر

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر -(تفاصيل)

زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى .. ماذا نعرف؟
أخبار البنوك

زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى .. ماذا نعرف؟
الصحة: استمرار تقديم الخدمات الصحية دون التأثر بنظام العمل عن بُعد
أخبار مصر

الصحة: استمرار تقديم الخدمات الصحية دون التأثر بنظام العمل عن بُعد
"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
شئون عربية و دولية

"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر
رياضة عربية وعالمية

استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب