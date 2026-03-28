بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار جميع طرازات جاك حتى 50 ألف جنيه بمصر



أعلنت قصراوي جروب وكيل علامة جاك الصينية في مصر، ارتفاع أسعار سيارتها JS2 موديل 2026 الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه والتي تمثل أرخص طرازات العلامة محليًا خلال شهر مارس الجاري.



ارتفعت أسعار جاك JS2 موديل 2026 بقيمة 50 ألف جنيه، وأصبحت تقدم بفئة Smart بسعر 759,900 جنيه.



ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جاك JS2 التفصيلية بمصر:

أبعاد جاك JS2 الجديدة



تتميز السيارة بأبعاد مدمجة، حيث يبلغ طولها 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2490 مم، وحقيبة خلفية بسعة 450 لتر.

محرك جاك JS2

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تشمل تجهيزات السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مثبت سرعة، ونظام بلوتوث، بالإضافة إلى حساسات ركن.



منظومة الأمان والسلامة في جاك JS2

فيما يتعلق بأنظمة السلامة، تأتي السيارة مجهزة بوسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

