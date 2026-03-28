زيادات مارس تضرب السوق.. تعرف على أرخص 5 سيارات SUV جديدة بمصر

كتب - رأفت العربي:

12:34 م 28/03/2026 تعديل في 12:34 م
    رينو كارديان 2026
    جيلي GX3 Pro
    شيري-تيجو-4-برو
    بايك X3

خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت السيارات الكروس أوفر الخدمية من أبرز الطرازات طلبًا في السوق المصري، ما دفع العشرات من الشركات ووكلاء العلامات التجارية إلى تقديم موديلات جديدة للمستهلكين.

وبعد الزيادات الاخيرة التي يتعرض لها السوق المصري نظرًا لظروف الحرب، وإرتفاع سعر العملة فقد ارتفع سعر العديد من السيارات سواء المجمعة محليًا أو المستوردة.

في التقرير الآتي قائمة بأرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر :

جاك JS2

تقدم جاك JS2 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي 710 ألف جنيه

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

رينو كارديان

تبدأ أسعار رينو كارديان 2026 الجديدة بالسوق المصري من 800 ألف جنيه للفئة Evolution، والفئة Techno الثانية 850 ألف جنيه، أما الفئة Iconic الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 900 ألف جنيه.

تعتمد كارديان على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي تيربو يولد 100 حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك.

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2026 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium ويبلغ سعرها الرسمي 790 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

شيري تيجو 4 برو

تقدم شيري تيجو 4 برو المجمعة في مصر خلال الشهر الجاري بسعر رسمي يبدأ من 915 ألف جنيه، والفئة الثانية 955 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي مليون و20 ألف جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

بايك X3

تقدم بايك X3 الجديدة بسعر رسمي 860.000 جنيه.

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 147 حصان و عزم دوران 210 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT

فئة وحيدة مستثناه من التطبيق.. مصدر بالتعليم يحسم الجدل بشأن العمل عن بُعد
إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً
استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر -(تفاصيل)
موقف البنوك من العمل عن بُعد يوم الأحد ولمدة شهر
