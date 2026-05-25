دراسة: الشوفان قد يساعد في خفض حمض اليوريك والوقاية من حصى الكلى

كتب : سيد متولي

08:00 ص 25/05/2026

الشوفان

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في الصين إلى أن الشوفان قد يكون من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف للمساعدة في خفض مستويات حمض اليوريك في الدم، مقارنة بمصادر أخرى للألياف الغذائية.

علاقة ارتفاع حمض اليوريك بخطر الإصابة بالنقرس

ويعرف ارتفاع حمض اليوريك بأنه أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالنقرس وتكون حصى الكلى، ما دفع الباحثين لدراسة تأثير أنواع مختلفة من الألياف على هذا المؤشر الصحي لدى الشباب، بحسب لينتا. رو.

وشملت الدراسة 99 طالبا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات على مدار ثمانية أسابيع، واعتمدت المجموعة الأولى على تناول الشوفان بانتظام، بينما تناولت المجموعة الثانية الأرز المدعم بالنشا المقاوم، في حين استمرت المجموعة الثالثة على نظام غذائي عادي، مع الحفاظ على تقارب السعرات الحرارية والعناصر الغذائية بين جميع المشاركين.

وأظهرت النتائج أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف ساهمت بشكل عام في تقليل مستويات حمض اليوريك، إلا أن الشوفان حقق التأثير الأقوى، حيث انخفض متوسط حمض اليوريك بمقدار 64.5 ميكرومول لكل لتر، مقابل 39 ميكرومول فقط لدى المجموعة التي تناولت النشا المقاوم.

كما أشار الباحثون إلى أن هذا التأثير قد يرتبط بتغيرات إيجابية في ميكروبيوم الأمعاء، إذ لوحظ ارتفاع بعض أنواع البكتيريا المفيدة لدى الأشخاص الذين تناولوا الشوفان، وهو ما قد يساعد الجسم على التخلص من حمض اليوريك بصورة أكثر كفاءة.

الشوفان الكلى النقرس

