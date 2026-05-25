إعلان

4 نصائح ذهبية لأصحاب الأمراض المزمنة في عيد الأضحى

كتب : عمر صبري

09:00 ص 25/05/2026

4 نصائح ذهبية لأصحاب الأمراض المزمنة في عيد الأضحى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة هدير فاروق، باحث بقسم الفارماكولوجي، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إن عيد الأضحى يتميز بزيادة استهلاك اللحوم الحمراء، خاصة لحم الضأن، ما قد يؤثر على صحة الإنسان، خاصة المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وقدمت نصائح لصحة أفضل في العيد كالتالي:

1 - تنظيم جرعات الدواء بالتزامن مع توقيت الوجبات.
2 - تجنب الإفراط في تناول اللحوم، خاصة لمرضى القلب والسكري.
3 - شرب كميات كافية من الماء لتقليل العبء على الكلى.
4 - استشارة الطبيب إذا حدثت أعراض غير معتادة مع تناول الأدوية.

وأكدت أن التوازن الغذائي خلال عيد الأضحى ضروري لتفادي أي تداخلات دوائية غذائية أو تفاقم لحالة صحية قائمة، بالإضافة إلى الوعي بعلاقة الأدوية بالطعام، خاصة اللحوم، يساهم في الحفاظ على صحة جيدة خلال المناسبات.

إقرأ أيضا:

لا تشتروا هذه اللحوم.. أستاذ سموم يكشف أخطر طرق الغش

كيف تختار أضحية سليمة؟ خبير يكشف أهم العلامات والتحذيرات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة هدير فاروق معهد البحوث الطبية اللحوم الحمراء عيد الأضحى أمراض مزمنة الصحة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بكاء ورسالة خاصة وممر شرفي.. أبرز مشاهد المباراة الختامية لمحمد صلاح مع
رياضة عربية وعالمية

بكاء ورسالة خاصة وممر شرفي.. أبرز مشاهد المباراة الختامية لمحمد صلاح مع
اللحوم في العيد.. ما الكمية التي قد تضر بصحتك؟
نصائح طبية

اللحوم في العيد.. ما الكمية التي قد تضر بصحتك؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-5: نجاح وترقية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-5: نجاح وترقية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
حسام موافي يحذر من ارتفاع ضغط المخ ويكشف أعراضه
نصائح طبية

حسام موافي يحذر من ارتفاع ضغط المخ ويكشف أعراضه

حقيقة مغادرة رئيس الوزراء إلى السعودية لأداء فريضة الحج- تفاصيل
أخبار مصر

حقيقة مغادرة رئيس الوزراء إلى السعودية لأداء فريضة الحج- تفاصيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان