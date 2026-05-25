قالت الدكتورة هدير فاروق، باحث بقسم الفارماكولوجي، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إن عيد الأضحى يتميز بزيادة استهلاك اللحوم الحمراء، خاصة لحم الضأن، ما قد يؤثر على صحة الإنسان، خاصة المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وقدمت نصائح لصحة أفضل في العيد كالتالي:

1 - تنظيم جرعات الدواء بالتزامن مع توقيت الوجبات.

2 - تجنب الإفراط في تناول اللحوم، خاصة لمرضى القلب والسكري.

3 - شرب كميات كافية من الماء لتقليل العبء على الكلى.

4 - استشارة الطبيب إذا حدثت أعراض غير معتادة مع تناول الأدوية.

وأكدت أن التوازن الغذائي خلال عيد الأضحى ضروري لتفادي أي تداخلات دوائية غذائية أو تفاقم لحالة صحية قائمة، بالإضافة إلى الوعي بعلاقة الأدوية بالطعام، خاصة اللحوم، يساهم في الحفاظ على صحة جيدة خلال المناسبات.

