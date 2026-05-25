علق الفنان علي ربيع على وداع محمد صلاح لنادي ليفربول بعد مسيرة امتدت لنحو 9 سنوات شهدت إنجازات تاريخية، حيث تم تكريمه في ملعب آنفيلد وسط أجواء مؤثرة.

وكتب علي ربيع رسالة طريفة ومليئة بالمشاعر أكد فيها دعمه للنجم المصري وثقته في أن القادم سيكون أفضل، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وجاءت الرسالة كالتالي: "يعني خلاص ليفربول يامو سنين بشجع من قلبي دانا كنت حاسس اني مولود هناك، اللي جاي أحلي أكيد يا أسطورة يا نجم الكوره".

أحداث أعمال علي ربيع

يستعد الفنان علي ربيع لبدء تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان فيلم "ولاد العسل" شهر أبريل المقبل، بمشاركة الفنان محمد أنور.

أبطال فيلم ولاد العسل

يدور فيلم "ولاد العسل" في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته إلى جانب علي ربيع ومحمد أنور كل من بيومي فؤاد، كارولين عزمي، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين، من تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

يأتي هذا العمل ضمن أحدث مشاريع محمد أنور وعلي ربيع السينمائية، بعد سلسلة من الأعمال التي لاقت نجاحًا واسعًا في السنوات الأخيرة.

