أعلنت ستيلانتس ومجموعة دونج فنج عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى توسيع شراكتهما الممتدة على مدار 34 عامًا، من خلال الإنتاج المشترك لسيارات بيجو، وJeep في الصين، سواء للسوق المحلية أو للتصدير عالميًا.

وبحسب بيان، وقع الطرفان أيضًا مذكرة تفاهم استراتيجية غير ملزمة لتعزيز تعاونهما بشكل أكبر، بالاستفادة من القدرات الصناعية والخبرات وإمكانات البحث والتطوير لدى الجانبين.

وبموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجية المعلنة، وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة واستكمال الاتفاقيات التنفيذية ذات الصلة، من المتوقع أن يبدأ مشروع دونج فنج بيجو سيتروين للسيارات المحدودة "DPCA" في إنتاج طرازين جديدين بالكامل من سيارات الطاقة الجديدة تحت علامة بيجو في مصنع ووهان، وذلك اعتبارًا من عام 2027.

وستعتمد هذه الطرازات على لغة التصميم الأحدث التي كشفت عنها بيجو من خلال السيارات الاختبارية الجديدة كليًا خلال Beijing Auto Show 2026. وتهدف هذه المنتجات إلى تلبية احتياجات السوق الصينية، إلى جانب تصديرها إلى الأسواق العالمية ضمن خطة النمو الدولية لعلامة بيجو.

كما تتضمن الخطة أيضًا إنتاج طرازين جديدين بالكامل من سيارات الطرق الوعرة العاملة بالطاقة الجديدة تحت علامة Jeep في مصنع ووهان التابع لـ DPCA، والموجهة للأسواق العالمية، بدءًا من عام 2027.

وبفضل السياسات الصناعية الداعمة لقطاع السيارات في مقاطعة هوبي وبلدية ووهان، يمثل هذا المشروع استثمارًا مشتركًا يتجاوز 8 مليارات يوان صيني (ما يعادل نحو مليار يورو)، ومن المتوقع أن تساهم ستيلانتس بحوالي 130 مليون يورو من إجمالي هذا الاستثمار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis، أنطونيو فيلوسا: "بعد أكثر من 30 عامًا من التعاون والخبرة المشتركة في قطاع السيارات، أصبحت ستيلانتس ودونج فنج في موقع قوي للاستفادة من نقاط قوتهما المشتركة وتقديم طرازات جديدة بالكامل مزودة بأحدث تقنيات السيارات الكهربائية، من علامات تجارية تحظى بثقة وإعجاب العملاء حول العالم. ونتطلع إلى هذا المشروع وإلى تعزيز تعاوننا مستقبلًا".

من جانبه، قال ، رئيس مجلس إدارة مجموعة دونج فنج، Qing Yang: "لطالما اعتبرت دونج فنج موتور عملية التحول والتطوير في شركة دونج فنج بيجو سيتروين للسيارات المحدودة (DPCA) أولوية استراتيجية رئيسية، مع تقديم الدعم الكامل لتعزيز نموها المستدام.

ومن خلال توقيع هذا التعاون الاستراتيجي، ودمج المقومات الصناعية لمقاطعة هوبي، والمزايا العالمية لشركة ستيلانتس، وتقنيات دونج فنج الذكية للسيارات الكهربائية، تم رسم مسار جديد يقوم على تكامل القدرات وتحقيق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف. ومن المؤكد أن هذا التعاون سيمنح DPCA دفعة قوية في مسيرة تحولها".

ويخضع تنفيذ المشروع لتوقيع الاتفاقيات التنفيذية ذات الصلة، بما يشمل الجوانب الاقتصادية والتشغيلية، إلى جانب استيفاء الشروط والموافقات المعتادة.

