كشف مصدر بمجلس الوزراء، حقيقة الأنباء المتدوالة عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة حول مغادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

ونفي المصدر مغادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج حتى الآن.

كان عددا من الإعلاميين والصفحات قد تدوالو الخبر، وهو ما نفاه المصدر، مؤكدا وجود نشاط لرئيس الوزراء صباح اليوم الاثنين داخل أرض الوطن.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد تابع قبل قليل، عددا من الملفات الحكومية والخدمية، إلى جانب جهود الوزارات المختلفة في الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.

