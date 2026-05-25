جريمة قتل مأساوية شهدتها منطقة مصر القديمة، حينما أقبل عاطل على تنفيذ جريمة أسرية بشعة، بحق زوجته وطفلتيه.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة وطفلتيها على يد زوجها في عام 2014.

جريمة قتل سيدة وطفلتيها

المتهم انهال على زوجته وطفلتيه بالطعنات القاتلة حتي فارقن الحياة، ولم يكتف المتهم بجريمته النكراء بل أشعل النيران في الشقة وفر هاربًا محاولاً طمس معالم الجريمة.

حضر الجيران عقب تصاعد الدخان وتمكنوا من إخماد النيران التي بدأت في محتويات الشقة، وأبلغوا رئيس قطاع مباحث جنوب القاهرة بالواقعة.

بعد الواقعة انتقل فريق من المباحث إلى مكان الحادث وعثر على جثث الضحايا غارقات في دمائهن.

تحريات جريمة القتل

ووفق التحريات فإن الضحايا هن "سعاد. ب"، ربة منزل مصابة بطعنات بالرقبة ومختلف أنحاء الجسد، وابنتيها "ميرنا" 7 سنوات، و"مريم" 10 سنوات مصابين بعدة طعنات والتهمت النيران جسدهم.

وكشفت التحريات عن أن المتهم كان دائم الخلاف مع زوجته، بسبب شكه في سلوكها، وأنهما كانا يتشاجران بصفة مستمرة مع بعضهما البعض.

وفي يوم الحادث بدأ الخلاف بينهما بوصلة متبادلة من السباب، وأسرع الزوج إلى المطبخ وأمسك بالسكين وانهال بالطعنات علي زوجته، وعندما حاولتا نجلتيه منعه دفعهما على الأرض وسدد لهما عدة طعنات أودت بحياتهما، وأشعل المتهم النيران في الشقة وفر هاربًا.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة وأجرى مناظرة لجثث الضحايا وتبين وجود طعنات متفرقة في أجسادهن.

بتضييق الخناق والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج الضحية الأولى، وجرى القبض عليه مباشرة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

بعد عدة أيام قررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات الخاصة بالواقعة، ولاحقًا جرى إحالته إلى محكمة الجنايات التي وجهت له اتهامات بالقتل العمد.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط



علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل