قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها دونج فينج في مصر

مع استمرار موجة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة داخل السوق المصري، يزداد الإقبال بشكل ملحوظ على سوق المستعمل باعتباره الخيار الأقرب والأكثر واقعية لفئة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الزيرو.

وفي المقابل، يظل الاعتماد على السيارات المستعملة المرتبطة بالاعتمادية والانتشار الواسع داخل الشارع المصري هو الحل الأكثر أمانًا لكثير من المشترين.

ويأتي البحث دائمًا حول السيارات التي تحقق معادلة صعبة تجمع بين السعر المناسب، وانخفاض تكلفة التشغيل، وسهولة توفير قطع الغيار، مع الحفاظ على قيمة إعادة البيع داخل السوق المحلي.



أسعار أبرز 5 سيارات في سوق المستعمل بمصر:



نيسان صني

تعد نيسان صني من أكثر السيارات انتشارا داخل سوق المستعمل، خاصة موديلات 2016 حتى 2020، بفضل الاعتمادية وانخفاض استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة المناسبة، ويتراوح متوسط أسعارها حاليًا بين 460 إلى 620 ألف جنيه حسب الفئة والحالة الفنية والتجهيزات.

هيونداي إلنترا HD

تحافظ هيونداي إلنترا HD على مكانتها بين السيارات الأكثر انتشارًا داخل مصر، خاصة موديلات 2014 حتى 2020، ويتراوح متوسط أسعارها داخل سوق المستعمل بين 490 إلى 700 ألف جنيه وفقًا للحالة والتجهيزات.

كيا سيراتو

تعتبر كيا سيراتو من السيارات المفضلة لدى فئة كبيرة من الشباب والعائلات، خاصة موديلات 2015 حتى 2019، ويتراوح متوسط أسعارها بالمستعمل بين 550 إلى 900 ألف جنيه حسب الموديل والفئة والحالة الفنية للسيارة.

ميتسوبيشي لانسر

ما زالت ميتسوبيشي لانسر تحافظ على شعبيتها الكبيرة داخل السوق المصري، خاصة موديلات “البومة” و”الشارك” من سنوات 2008 وحتى 2016، ويتراوح متوسط أسعارها حاليًا بين 400 إلى 800 ألف جنيه وفقًا للحالة والتجهيزات.

شيفروليه لانوس

تظل شيفروليه لانوس من أكثر السيارات الاقتصادية انتشارًا داخل مصر، خاصة موديلات 2010 حتى 2014، ويتراوح متوسط أسعارها بين 280 إلى 380 ألف جنيه حسب الحالة الفنية والكماليات.

