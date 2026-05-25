العبرة في التنفيذ.. رئيس مجلس النواب اللبناني يعلق على اتفاق أمريكا وإيران

كتب : وكالات

08:53 ص 25/05/2026

رئيسُ مجلس النواب اللبناني نبيه بري

علق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على الأنباء عن احتمال توقيع تفاهم أمريكي إيراني يشمل لبنان بالقول إن "العبرة في التنفيذ".

وتأتي تصريحات بري في وقت تعيش فيه المنطقة ساعات حاسمة ومفصلية باتجاه إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته العسكرية على جنوب لبنان.

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر أمنية، أمس الأحد، أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإعادة تنظيم صفوفه في لبنان، وذلك في ظل تطورات مرتبطة بالمفاوضات الإقليمية الجارية".

وبحسب التقرير، فإن "القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تعمل حالياً على إعادة صياغة تقييمها الميداني، وإعادة توجيه قواتها، وذلك وسط حالة من الغموض حول شكل أي وقف إطلاق نار محتمل، وكذلك حول القواعد التي سيتم فرضها على الأرض"، وفقا لروسيا اليوم.

