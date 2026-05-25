تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الإثنين، استئناف المتهم بالتعدي على 5 أطفال داخل مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد عبد العزيز مدكور، والمستشار وائل محمد صبري، وأمانة سر كيرلس الراوي.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، إلى تلقي الأجهزة المختصة بلاغات من أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، يتهمون فيها عامل خدمات بالمدرسة بالتعدي على أطفالهم داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة.

استدراج الأطفال داخل المدرسة

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل طبيعة عمله داخل المدرسة، واستدرج الأطفال موهمًا إياهم باللهو، قبل أن يرتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

إحالة المتهم إلى الجنايات

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترن بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، وذلك استنادًا إلى المواد 267/2 و268 و290/1 و3 و4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

حكم الإعدام

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت، في الأول من فبراير الماضي، بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا.