بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار جميع طرازات جاك حتى 50 ألف جنيه بمصر

تقدم شركة مان إيست، الوكيل الحصري لعلامة سوإيست في مصر، زيادة أسعار سوإيست S05 الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات أرخص طرازاتها بزيادة قيمتها 60 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.



نستعرض المواصفات الأساسية لسوإيست S05 في مصر من خلال التقرير التالي:

أداء محرك سوإيست S05

وتعتمد S05 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة 156 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً مناسبًا لفئتها. ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT WET مزود بتبريد زيت، ويتكون من 6 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

أبعاد سوإيست S05

تبلغ أبعاد سوإيست SO5 الطولية 4406 مم، والعرض 1840 مم، والارتفاع 1654 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2615 مم، كما يمكن طي المقاعد بنسبة 60:40.

ضمان سوإيست S05

زودت سوإيست SO5 بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم أيهما اقرب، كما قدمت مع ضمان مليون كم على المحرك أو 10 سنوات أيهما أقرب، مع صيانات مجانية لمدة 4 سنوات أو 60 ألف كم أيهما أقرب.

