قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها دونج فينج في مصر

كتب : محمد جمال

11:49 ص 24/05/2026 تعديل في 11:49 ص
    دونج فينج بوكس
    دونج فينج بوكس
    دونج فينج بوكس الكهربائية
    دونج فينج بوكس الكهربائية
    دونج فينج بوكس الكهربائية
    دونج فينج بوكس الكهربائية
    دونج فينج بوكس الكهربائية

تقدم شركة SN أوتوموتيف للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج في مصر، السيارة دونج فينج BOX الكهربائية كأرخص سيارة تقدمها العلامة محليًا خلال شهر مايو الجاري.

تقدم دونج فينج بوكس الكهربائية الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 770 ألف جنيه للنسخة المزودة ببطارية قادرة على السير 330كم بالشحنة الواحدة، و870 ألف جنيه للنسخة بمدى سير يصل إلى 430 كم.

مواصفات دونج فينج بوكس الكهربائية الجديدة:

المحرك والأداء

تعمل دونج فينج بوكس بمحرك كهربائي يولد قوة 70 وات (95 حصان) وعزم دوران 160 نيوتن متر، وتدعم الشحن السريع،ببطاريتين بسعة 300 كم و430 كم.

التصميم والحجم

دونج فينج: هاتشباك تحت مدمجة (Compact) بطول يقارب 4 أمتار مع قاعدة عجلات كبيرة توفر مساحة داخلية واسعة، مقصورة تتسع لـ 4 مقاعد بتصميم ثنائي اللون

المقصورة الداخليه

دونج فينج بوكس: شاشة عدادات LCD مقاس 7 بوصات، وشاشة تحكم مركزية عالية الوضوح مقاس 10 بوصات، شاحن هاتف لاسلكي، كاميرا خلفية، حساسات، ونظام إضاءة LED.

أنظمة أمان دونج فينج BOX


دونج فينج بوكس: وسائد هوائية تصل إلى 6 وسائد، وأنظمة فرامل متطورة، مع ضمان يمتد لــ6 سنوات

