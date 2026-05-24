يعد زيت الفتيس أحد أهم العناصر الأساسية للحفاظ على كفاءة ناقل الحركة داخل السيارة، سواء كان أوتوماتيك أو مانيوال، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تزييت الأجزاء الداخلية وتقليل الاحتكاك ودرجات الحرارة أثناء القيادة، ما يساعد على الحفاظ على عمر الفتيس وتجنب الأعطال المكلفة التي يعاني منها كثير من أصحاب السيارات.

ومع ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار خلال الفترة الحالية، أصبح الاهتمام بزيت الفتيس ومواعيد تغييره من الأمور الضرورية التي لا يجب تجاهلها، خاصة أن كثيرًا من السائقين لا ينتبهون إلى أهمية الزيت إلا بعد ظهور مشاكل واضحة مثل "نتشة" بالفتيس أو التأخير بالنقلات أو ارتفاع صوت ناقل الحركة أثناء القيادة.

موعد تغيير زيت الفتيس

تختلف مواعيد تغيير زيت الفتيس من سيارة لأخرى بحسب نوع ناقل الحركة وطبيعة الاستخدام، لكن في أغلب السيارات الأوتوماتيك ينصح بتغييره كل 40 إلى 60 ألف كيلومتر، بينما قد تمتد المدة في بعض الطرازات الحديثة إلى أكثر من ذلك وفق توصيات الشركة المصنعة.

أما في السيارات التي تتحرك بشكل يومي داخل الزحام أو تتعرض للتحميل والسفر المستمر، فقد تحتاج إلى تغيير الزيت على فترات أقل للحفاظ على كفاءة الفتيس وتجنب ارتفاع درجات الحرارة داخل ناقل الحركة.

علامات تؤكد ضرورة تغيير الزيت

هناك عدد من العلامات التي تظهر على السيارة وتؤكد أن زيت الفتيس فقد كفاءته ويحتاج إلى تغيير سريع، أبرزها الشعور "بنتشة" أثناء النقل، أو تأخر الفتيس في الاستجابة، أو سماع أصوات غير معتادة أثناء تغيير السرعات، بالإضافة إلى ظهور رائحة حرق أو ملاحظة تغير لون الزيت إلى الأسود الداكن.

كما قد يلاحظ السائق ضعفًا في سحب السيارة أو اهتزازات خفيفة أثناء القيادة، وهي من العلامات التي لا يجب تجاهلها حتى لا تتطور المشكلة إلى أعطال أكبر داخل الفتيس.

اختيار الزيت المناسب للسيارة

ينصح دائمًا باستخدام نوع زيت الفتيس الموصى به من الشركة المصنعة وعدم الاعتماد على أي نوع غير مطابق للمواصفات، لأن استخدام زيت غير مناسب قد يؤثر بشكل مباشر على أداء ناقل الحركة وعمره الافتراضي.

كما يفضل تغيير فلتر الفتيس في بعض السيارات عند تغيير الزيت، خاصة إذا كان الفتيس يعتمد على فلتر داخلي للحفاظ على نقاء الزيت ومنع وصول الشوائب إلى الأجزاء الداخلية.

أخطاء شائعة تدمر الفتيس



من أكثر الأخطاء المنتشرة بين بعض السائقين إهمال تغيير زيت الفتيس لفترات طويلة، أو خلط أنواع زيوت مختلفة، إلى جانب القيادة العنيفة والنقل المتكرر بين أوضاع القيادة بشكل خاطئ أثناء حركة السيارة.

كذلك يؤدي نقص مستوى الزيت أو زيادة الكمية عن الحد المطلوب إلى مشاكل كبيرة داخل ناقل الحركة، لذلك ينصح دائمًا بفحص مستوى الزيت بشكل دوري داخل مراكز الصيانة المتخصصة.

الحفاظ على الفتيس يوفر آلاف الجنيهات

ويؤكد خبراء السيارات أن الاهتمام بزيت الفتيس وتغييره في المواعيد المناسبة يساهم بشكل كبير في الحفاظ على سلاسة القيادة وتقليل فرص الأعطال المفاجئة، خاصة أن إصلاح أو تغيير ناقل الحركة من أكثر عمليات الصيانة تكلفة داخل أي سيارة.

اقرأ أيضًا..

قبل السفر في العيد.. خطوات مهمة لتجهيز سيارتك وتجنب أعطال الطريق

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر

ضغط الهواء والترصيص والزوايا.. أسرار الحفاظ على الإطارات من التلف السريع