بدءًا من اليوم.. ارتفاع أسعار جميع طرازات جاك حتى 50 ألف جنيه بمصر

كتب : محمد جمال

02:00 م 28/03/2026 تعديل في 02:11 م
    جاك JS2
    جاك JS2
    جاك jS2
    جاك JS2
    جاك JS2
    جاك j7
    جاك J7
    جاك J7
    جاك JS4
    جاك JS4
    جاك JS4
    جاك JS4 الرياضية
    جاك JS4 الرياضية
    جاك JS4
    جاك JS4 الرياضية
    جاك JS4 الرياضية

أعلنت قصراوي جروب وكيل علامة جاك الصينية في مصر، ارتفاع أسعار جميع طرازاتها في السوق المصري بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.


من اليوم السبت 28 مارس، سيتم العمل بالأسعار الجديدة لسيارات جاك في السوق المصري، وذلك بعد الزيادة التي شملت جميع الطرازات خلال شهر مارس الجاري.


ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جاك الجديدة بمصر.


جاك JS2


ارتفعت أسعار سيارة جاك JS2 موديل 2026، وأصبحت تقدم بفئة Smart بسعر 759,900 جنيه.


جاك J7


ارتفعت أسعار سيارة جاك J7 موديل 2026، لتسجل الفئة Ultimate سعرًا جديدًا يبلغ 1,039,000 جنيه.


جاك JS4


شهدت سيارة جاك JS4 موديل 2026 زيادة في الأسعار، حيث تطرح الفئة Ultimate بسعر 1,039,000 جنيه.


جاك JS6


زادت أسعار سيارة جاك JS6 موديل 2026، حيث جاءت الفئة Limited بسعر 1,240,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Flagship نحو 1,290,000 جنيه.


جاك JS8 Pro


كما ارتفعت أسعار سيارة جاك JS8 Pro موديل 2026، لتقدم الفئة Limited بسعر 1,245,000 جنيه، والفئة Flagship بسعر 1,295,000 جنيه.

