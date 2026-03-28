ارتفاع أسعار أرخص طرازات جاك في السوق المصري بقيمة 50 ألف جنيه



أعلنت قصراوي جروب وكيل علامة جاك الصينية في مصر، ارتفاع أسعار جميع طرازاتها في السوق المصري بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.



من اليوم السبت 28 مارس، سيتم العمل بالأسعار الجديدة لسيارات جاك في السوق المصري، وذلك بعد الزيادة التي شملت جميع الطرازات خلال شهر مارس الجاري.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات جاك الجديدة بمصر.



جاك JS2



ارتفعت أسعار سيارة جاك JS2 موديل 2026، وأصبحت تقدم بفئة Smart بسعر 759,900 جنيه.



جاك J7



ارتفعت أسعار سيارة جاك J7 موديل 2026، لتسجل الفئة Ultimate سعرًا جديدًا يبلغ 1,039,000 جنيه.



جاك JS4



شهدت سيارة جاك JS4 موديل 2026 زيادة في الأسعار، حيث تطرح الفئة Ultimate بسعر 1,039,000 جنيه.



جاك JS6



زادت أسعار سيارة جاك JS6 موديل 2026، حيث جاءت الفئة Limited بسعر 1,240,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Flagship نحو 1,290,000 جنيه.



جاك JS8 Pro



كما ارتفعت أسعار سيارة جاك JS8 Pro موديل 2026، لتقدم الفئة Limited بسعر 1,245,000 جنيه، والفئة Flagship بسعر 1,295,000 جنيه.

