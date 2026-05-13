أعلنت جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هافال" Haval التجارية في مصر، عن طرح النسخة المجمعة محليًا من السيارة JOLION Facelift الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية رسميًا بالأسواق.

جاء الكشف عن هافال جوليون فيس ليفت التي تحمل حاليًا شعار "صنع في مصر" على هامش احتفالية أقيمت مساء الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، وذلك بحضور مسؤولي هافال مصر وممثلين عن شركة GWM الصينية المالكة للعلامة التجارية هافال.

أسعار هافال جوليون Facelift الجديدة في مصر

وتراجعت أسعار هافال جوليون الجديدة في السوق المصري مع تقديم النسخة المجمعة محليًا بقيم تراوحت بين 126.000 وحتى 175.000 جنيه مقارنة بأسعار النسخة المستوردة التي كانت متوفرة في الأسواق بموديل 2026.

وتقدم جوليون المحلية الجديدة، وفقًا للمعلن من وكيل هافال، بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 939.000 جنيه بدلًا من 1.065.000 جنيه للفئة Standard المستوردة، والفئة Deluxe الثانية المجمعة محليًا بسعر 990.000 جنيه مقابل 1.135.000 للمستوردة.

أما الفئة High Deluxe الثالثة الأعلى تجهيزًا من هافال جوليون Facelift محلية الصنع الجديدة تقدم بسعر رسمي 1.090.000 جنيه مقارنة بـ1.265.000 جنيه لنفس الفئة المستوردة من مصانع الشركة في الصين.

مواصفات هافال جوليون المجمعة محليًا

تعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 148 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض 7 سرعات بتبريد زيت، ما يوفر توازنًا بين الأداء واستهلاك الوقود.

وتأتي هافال جوليون الجديدة بأبعاد مناسبة للعائلات حيث يبلغ طولها 4.472 مم، وعرضها 1.841 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.700 مم، ما ينعكس بشكل مباشر على راحة المقصورة والمساحات الداخلية.

ويعكس التصميم الخارجي هوية هافال الجديدة من خلال شبكة أمامية مطورة، ومصابيح LED أمامية وخلفية، وجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، مع مرايات كهربائية قابلة للطي والتدفئة وقضبان تحميل على السقف.

وحازت جوليون المجمعة محليًا على باقة من أنظمة السلامة، تشمل أنظمة ABS وEBD وESP، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، ومساعد الصعود والهبوط على المرتفعات، مع 6 وسائد هوائية في الفئات الأعلى.

كما زودت الفئة الأعلى بحزمة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق، تشمل التحذير من الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية للطوارئ، والحفاظ على المسار، والتحذير عند الخروج منه، ونظام مراقبة النقاط العمياء، والمساعدة داخل الازدحام، وكاميرا 360 درجة، إلى جانب نظام الركن الذاتي.

أما المقصورة يتوفر بها شاشة معلومات وترفيه بقياس 14.6 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، ومقاعد جلدية كهربائية مع تدفئة للمقاعد الأمامية، وشاحن لاسلكي للهاتف، وسقف بانورامي في الفئات الأعلى.

