وصل مساء الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية تلقى اهتمام دولي واسع، نظرًا لما تتسم به العلاقات بين البلدين من تنافس وندية، إلى جانب التوترات التي خيمت على علاقات إدارتيهما خلال الفترة الأخيرة.

وحظي ترامب باستقبال رسمي على أرض مطار بكين الدولي، حيث قدم الجانب الصيني عرضًا بالأعلام والأهازيج الشعبية، شاركت فيه مجموعة من الفتيات الصينيات اللاتي اصطففن إلى جانبي الممر المؤدي إلى السيارة التي أقلت الرئيس الأمريكي.

ومن بين المشاهد اللافتة خلال وصول ترامب إلى بكين، كان ظهور السيارة الرئاسية الأمريكية الشهيرة المعروفة باسم "الوحش"، والتي تعد واحدة من أكثر السيارات تحصينًا في العالم، ضمن الموكب الرسمي المرافق له.

لماذا تعد سيارة "الرئاسة الأمريكية" الأكثر تحصينًا في العالم؟

تعرف السيارة الرئاسية الأمريكية باسم "The Beast"، وهي مبنية على هيكل شاحنات ثقيلة من جنرال موتورز وتحمل شعار "Cadillac"، كما تتمتع بدروع مقاومة للرصاص والانفجارات، إلى جانب أنظمة اتصالات متقدمة ومقصورة محكمة الإغلاق للحماية من الهجمات الكيميائية والبيولوجية.

تعد سيارة الرئاسة الأمريكية "The Beast" أو "Cadillac One" من أكثر السيارات أمانًا وتحصينًا في العالم، إذ طورت لتكون بمثابة قلعة متنقلة توفر أقصى درجات الحماية للرئيس الأمريكي.

ووصفتها مجلة "أوتوويك" الأمريكية بأنها "تحفة تكنولوجية ودفاعية"، وقد تم الكشف عن الجيل الحالي منها لأول مرة عام 2018.

وتضم السيارة تجهيزات أمنية متطورة، من بينها هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، ونوافذ وأبواب مضادة للرصاص، بالإضافة إلى إطارات خاصة يمكنها مواصلة السير حتى بعد تعرضها للتلف أو الثقب.

وتتكون النوافذ من خمس طبقات من الزجاج والبولي كربونات، فيما لا تفتح سوى نافذة السائق لمسافة محدودة لا تتجاوز 3 بوصات، بينما تصل سماكة الأبواب المدرعة إلى نحو 8 بوصات، مع تصميم مقاوم للهجمات الكيميائية.

كما تضم السيارة أنظمة دفاعية متقدمة تشمل أسلحة رشاشة وقاذفات غاز، فضلًا عن أكياس دم مطابقة لفصيلة دم الرئيس لاستخدامها في الحالات الطارئة، إلى جانب نظام احتياطي لتزويد المقصورة بالأكسجين.

ويصنع الهيكل الخارجي للسيارة من مزيج من الفولاذ والألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك، مع تدعيم أسفل الهيكل بصفائح فولاذية للحماية من الألغام والعبوات الناسفة، فيما يبلغ وزن السيارة نحو 9 أطنان بسبب مستوى التدريع والتجهيزات الدفاعية.

وتعتمد السيارة على محرك V8، ويبلغ طولها نحو 5.5 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.7 متر، وتتسع المقصورة الخلفية لخمسة ركاب، بينهم الرئيس الأمريكي، مع حاجز زجاجي يفصل بين السائق والمقصورة الخلفية، ولا يمكن التحكم فيه سوى من جانب الرئيس.

سعر سيارة الرئاسة الأمريكية

قدرت تكلفة تصنيع السيارة الرئاسية "الوحش" بنحو 1.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل قرابة 80 مليون جنيه مصري وفقًا لسعر الصرف الحالي.

