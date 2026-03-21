برغم أزمتها.. فولكس فاجن تعلن دعم عمالها بنحو 75 ألف جنيه

كتب : مصراوي

05:45 م 21/03/2026

عمال مصنع فولكس فاجن - أرشيفية

براونشفايج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية المصنعة للسيارات الخميس، أنها وافقت على دفع حوافز لمرة واحدة بقيمة 1250 يورو (75 ألف جنيه مصري) تقريبًا للعاملين تغطي عقدا تم التفاوض عليه بشكل جماعي، وذلك رغم أنها تواجه أزمة حالية.

وأقر مجلس إدارة الشركة الألمانية الحوافز من برنامج تقاسم الأرباح رغم أن ممثلي الشركة والموظفين كانوا قد وافقوا في البداية على التنازل عنه. وأضاف أن الدفعة سوف يتم صرفها في مايو.

وقال الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن، توماس شيفر، "في فترة صعبة من إعادة هيكلة اتسمت بالكثير من الغموض، يعمل زملاؤنا باتجاه مستقبل ناجح لفولكس فاجن بخبرة كبيرة وشغف وروح الفريق".

وذكرت مجموعة فولكس فاجن الأسبوع الماضي إن أرباحها بعد الضرائب انهار بواقع 44 % لتصل إلى 6.9 مليار يورو.

اقرأ أيضًا:

الكشف عن أسعار أول سيارة موديل 2027 في السوق المصري

بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري

ارتفاع أسعار أحدث سيارات ديبال في مصر حتى 140 ألف جنيه.. التفاصيل

أيمن عبد الجليل: "لا عيد أم ولا أخ ملناش في الإسلام غير الفطر والأضحى"

خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم
مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
بـ6 شروط أمريكية.. إدارة ترامب تبدأ هندسة "اتفاق سلام" لإنهاء حرب إيران

إيران تستهدف ديمونة رداً على الهجوم على منشأة نطنز النووية.. فيديو
لحظة بلحظة.. لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 2 الترجي.. التعادل للأحمر