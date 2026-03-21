براونشفايج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية المصنعة للسيارات الخميس، أنها وافقت على دفع حوافز لمرة واحدة بقيمة 1250 يورو (75 ألف جنيه مصري) تقريبًا للعاملين تغطي عقدا تم التفاوض عليه بشكل جماعي، وذلك رغم أنها تواجه أزمة حالية.

وأقر مجلس إدارة الشركة الألمانية الحوافز من برنامج تقاسم الأرباح رغم أن ممثلي الشركة والموظفين كانوا قد وافقوا في البداية على التنازل عنه. وأضاف أن الدفعة سوف يتم صرفها في مايو.

وقال الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن، توماس شيفر، "في فترة صعبة من إعادة هيكلة اتسمت بالكثير من الغموض، يعمل زملاؤنا باتجاه مستقبل ناجح لفولكس فاجن بخبرة كبيرة وشغف وروح الفريق".

وذكرت مجموعة فولكس فاجن الأسبوع الماضي إن أرباحها بعد الضرائب انهار بواقع 44 % لتصل إلى 6.9 مليار يورو.

الكشف عن أسعار أول سيارة موديل 2027 في السوق المصري

بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري

ارتفاع أسعار أحدث سيارات ديبال في مصر حتى 140 ألف جنيه.. التفاصيل