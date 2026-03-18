

أعلنت شركة المنصور للسيارات، عبر ذراعها الخارجية منصور أوتوموتيف غانا، عن تصدير أول دفعة من الحافلات المصنعة محليًا إلى غانا، بإجمالي 100 حافلة مخصصة للنقل الحضري، في خطوة تستهدف دعم وتطوير منظومة النقل العام داخل الدولة الأفريقية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار تعاون صناعي وتجاري بين عدد من الكيانات الكبرى، من بينها جنرال موتورز مصر، وجيوشي موتورز، وإيتوشو، إلى جانب شركة المنصور للسيارات، بما يعكس تنامي قدرات التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية قطاع السيارات المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وانطلقت الشحنة من محطة قناة السويس للسيارات بشرق بورسعيد، في أول عملية تصدير تتم عبر هذه المحطة الحديثة، سواء للحافلات أو لأي منتجات أخرى، وهو ما يعزز من مكانة المنطقة كمركز لوجستي واستراتيجي لصادرات السيارات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وتعد هذه الشحنة المرحلة الأولى من إجمالي 300 حافلة يتم تصنيعها محليًا لتصديرها إلى غانا، في إطار جهود دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المركبات.

من جانبه، قال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توسيع حضور الشركة في الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن تصدير الحافلات المصنعة محليًا يعكس التزام المجموعة بدعم الشراكات الصناعية وتقديم حلول نقل حضري مستدامة.

وأضاف أن الشركة مستمرة في دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرات التصدير، إلى جانب المساهمة في تطوير قطاع النقل داخل القارة الأفريقية.

