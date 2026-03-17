الكشف عن أسعار أول سيارة موديل 2027 في السوق المصري

تصدرت علامة ديبال الصينية قائمة السيارات الكهربائية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال شهر فبراير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات الذي ينشر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية.

ويعكس ارتفاع أعداد تراخيص السيارات الكهربائية، تنامي الإقبال في السوق المحلي، في ظل توجه متزايد نحو حلول التنقل النظيفة واعتماد تقنيات السيارات الكهربائية، إلى جانب اهتمام العملاء بما توفره العلامة من تكنولوجيا متقدمة وكفاءة تشغيلية.

وبحسب المعلن من المجمعة المصرية فقد بلغ إجمالي سيارات ديبال الكهربائية التي تم التأمين عليها وصدر لها تراخيص سير بأنحاء الجمهورية خلال الشهر المنقضي 132 سيارة متنوعة.

وانطلقت سيارات ديبال رسميًا لأول مرة بالسوق المصري في شهر أغسطس الماضي، وأعلنت حينها عن طرح سيارتين قبل أن تكشف في فبراير الماضي عن انضمام سيارة ثالثة إلى قائمة طرازات العلامة بالسوق المحلي.

في التقرير الآتي تسليط للضوء على أسعار ومواصفات جميع سيارات ديبال في مصر:

ديبال S05

تقدم مجموعة جي پي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، السيارة ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كأرخص سيارة للعلامة بالسوق المحلي كأرخص طرازاتها بالسوق المصري

تتوفر ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

تعتمد نسخة المدى الممتد على محرك كهربائي بقدرة 160 كيلوواط، وتوفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1059 كيلومترًا (NEDC) بفضل مولد الطاقة الإضافي، مع الاعتماد على تقنية FORCE لإدارة الطاقة بذكاء، ونظام تسخين البطارية عالي الكفاءة لضمان الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

تبدأ أسعار ديبال SO5 من مليون و490.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 640.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

ديبال S07

تقدم مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجاريةفي مصر، سيارتها الكهربائية S07 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم بعدة خيارات للمحرك فمنها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تقطع حتى 560 كيلومتراً على شحنة واحدة، بمحرك يولد 160 كيلوواط من القوة يطلقك من الصفر إلى المئة خلال ثوانٍ معدودة.

تتوفر السيارة أيضا بنسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، تمنح قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، بفضل مولد ذكي يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، وتعتمدبروتوكول الشحن الأوروبي.

ديبال SO7 الجديدة تبدأ أسعارها من مليون و840.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ، ومليون و940.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

ديبال G318

تقدم جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ديبال التجارية في السوق المصري، السيارة G318 لأول مرة محليًا بفئتين من التجهيزات.

تقدم Deepal G318 بمنظومة REEV (Range Extended Electric Vehicle)، التي تجمع بين القيادة الكهربائية والكفاءة الممتدة للمدى، لتضع معايير جديدة في فئتها من حيث الأداء والاعتمادية.

وتعتمد السيارة على منظومة دفع رباعي 4WD بمحركين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 424 حصانًا و 575 نيوتن متر عزم، ما يمنحها قدرات متميزة على الطرق الوعرة، إلى جانب مدى قيادة يصل إلى 998 كيلومترًا وفقًا لمعيار CLTC، في انعكاس واضح للتوازن بين القوة والكفاءة.

وتتميز السيارة بحزمة متكاملة من التقنيات المتطورة، تشمل نظام كاميرات 360 درجة مع خاصية الشاسيه الشفاف، ونظام تعليق هوائي ب 6 مستوايات مختلفه يعزز الثبات والراحة في مختلف ظروف القيادة، فضلًا عن جنوط قياس 20 بوصة تضيف حضورًا قويًا على الطريق وتكمل التصميم الجريء للسيارة.

وفي إطار تعزيز ثقة العملاء، توفر ديبال ضمانًا ممتدًا على السيارة لمدة 6 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، إلى جانب ضمان خاص بمنظومة REEV لمدة 8 سنوات أو 250 ألف كيلومتر، ما يعكس التزام العلامة بتقديم تجربة امتلاك موثوقة وقيمة طويلة الأمد.

تبدأ أسعار ديبال G318 الجديدة من مليون و800 ألف جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و950 ألف جنيه.