الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

21:00

أهلي جدة

مصدر يكشف لمصراوي موقف جديد للزمالك بخصوص الحكام الأجانب لمباراة سيراميكا

كتب : محمد خيري

11:35 م 10/05/2026 تعديل في 11:36 م
كشف مصدر مطلع باتحاد كرة القدم قرارا جديدا بخصوص استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا وذلك نزولا على رغبة الأول، خاصة وأن المباراة حاسمة في موقف بطل الدوري المصري 2025-2026.

هل يدير مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا حكام أجانب؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن اتحاد الكرة مد المهلة لنادي الزمالك وذلك لسداد مستحقات الحكام الأجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري

وأوضح أن الأبيض أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة طالبه باستقدام حكام أجانب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية لبطولة الدوري، ولكن لم يرسل المقابل المادي للطاقم.

وأكد المصدر، أن اتحاد الكرة مد المهلة لنادي الزمالك حتى صباح غدا الاثنين قبل اللجوء للحكم المصري في المباراة

وبين بأن مسؤولي الزمالك يتشاورون حول إرسال المبلغ أو التراجع والاكتفاء بتواجد الحكم المصري في المباراة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو المقبل.

وتلقى الأبيض هزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله في رمضان 2027
ماكرون: فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
بعد قانون إعادة الآثار في فرنسا.. هل ستعود مسلة الكونكورد وزودياك دندرة
الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
