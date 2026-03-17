قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الحرب الإيرانية الأمريكية تؤثر بشكل مباشر على سوق السيارات المصري.

وأضاف أبو المجد خلال استضافته ببرنامج "استديو إكسترا" المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز الإخبارية، إن وقف الملاحة بمضيق هرمز والتحرشات التي تواجهها سفن الشحن بمضيق باب المندب، تسببت في خلل بسلاسل الإمداد وارتفاع بأسعار التأمين والوقود.

وأردف أن تلك الأسباب انعكست سلبًا على أسعار غالبية السلع المستوردة وفي مقدمتها السيارات، سواء المستوردة تامة الصنع أو مكونات الإنتاج التي يتم استيرادها لتشغيل مصانع تجميع السيارات في مصر.

وأوضح أن الأسعار التي ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية وما يتبعها من زيادات جديدة، قد تتراجع مرة أخرى مع استقرار الأوضاع بالمنطقة، قائلًا: "كل ما أيام الحرب كانت أقل كل ما فرصة السيطرة على زيادة الأسعار كانت أكبر".

ونصح رئيس رابطة التجار المستهلكين الباحثين عن سيارة جديدة "زيرو" بالشراء فورًا حيث أن الأسعار مرشحة للزيادة في ظل التوقعات بامتداد فترة الحرب لأسابيع أخرى مقبلة.

أما مالكي السيارات المستعملة الذين يفكرون في البيع أو استبدال سياراتهم في الوقت الحالي، فنصح أبو المجد هؤلاء بتأجيل ذلك القرار لحين انتهاء الحرب، مع الالتزام بإجراء صيانات السيارة في مواعيدها للحفاظ عليها بأفضل صورة ممكنة.

كما نصح بضرورة الاحتفاظ بقطع غيار السيارة الأساسية بالمنزل في الوقت الحالي، معللًا بأن عدم استقرار سلاسل الإمداد قد يتسبب في نقص بعض القطع بالسوق خلال الفترة المقبلة.

وعن ارتفاع المبيعات الملحوظ خلال الأيام الماضية بالرغم من ارتفاع الأسعار، قال رئيس تجار السيارات إن الشعب المصري ذات طبيعة خاصة فعندما كانت الأسعار تتراجع شهد السوق حالة ركود كبيرة، والآن مع زيادة الأسعار وعودة الأوفر برايس يشهد السوق حالة رواج ملحوظة.