بسبب الحرب بالشرق الأوسط.. نيسان تقرر خفض إنتاج الآلاف من سياراتها

طوكيو - (د ب أ):

ذكرت مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن إحدى الشركات التابعة لشركة "نيسان موتور" ستخفض إنتاجها هذا الشهر بسبب تأخر الشحنات إلى الشرق الأوسط، نتيجة لتصاعد التوترات في المنطقة.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن إنتاج السيارات المخصصة للمناطق الأخرى سيتم خفضه بنحو 1200 وحدة في مصنع شركة "نيسان موتور كيوشو"، الموجود في مقاطعة فوكوكا بجنوب غرب البلاد، لضمان توفير مساحة تخزين كافية لسياراتها المتجهة إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن شركة "نيسان شاتاي كيوشو"، وهي شركة أخرى تابعة لمجموعة "نيسان"، وتقوم بتصنيع سيارة "باترول" الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة للشرق الأوسط، لا تعتزم خفض إنتاجها.

وقال مسؤول في "نيسان" إن الشركة "تجري التعديلات اللازمة" على الإنتاج والخدمات اللوجستية، في مواجهة الوضع الحالي في الشرق الأوسط، بدون أن يخوض في أي تفاصيل.

