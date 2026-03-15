يبحث الكثير من مستخدمي السيارات ومحبي السيارات الكهربائية عن سيارة عائلية كبيرة المساحة تتسع لعدد كبير من أفراد العائلة، وتوفر مساحات كبيرة للتخزين.

وفي ظل الإمكانات الكبيرة والتطورات الآن في السيارات بالسوق المصري يتوفر العديد من الإختيارات للمستهلكين.

ومن خلال هذه التقرير نستعرض لكم أبرز هذه السيارات :

VGV U70 Pro

تقدم شركة ڤي چي ڤي "VGV" موتور إيجيبت التابعة لمجموعة IFG للتجارة، السيارة U70 Pro المجهزة كأرخص سيارة بسبع مقاعد في مصر.

تصنف ڤي چي ڤي U70 Pro كأرخص سيارة 7 راكب في مصر وهي متاحة بفئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من مليون و20 ألف جنيه للفئة Highline، ومليون و100 ألف جنيه للفئة TOPLINE.

عمل السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن توربيني، يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 215 نيوتن متر، مع ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات.

ميتسوبيشي إكسباندر

تعد ميتسوبيشي إكسباندر التي تقدمها شركة دايموند موتورز مصر، الوكيل المحلي لعلامة ميتسوبيشي في السوق المصري، أرحص سيترة 7 راكب يابانية زيرو في مصر.

تعد إكسباندر واحدة من أكثر سيارات الـ7 راكب الاقتصادية في السوق المصري، وتتميز بتصميم قوي ومساحات عائلية كبيرة ما يعزز مكانتها كأحد أرخص الخيارات اليابانية 7 راكب المتاحة في مصر.

تستمر إكسباندر 2026 في الاعتماد على محرك أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء، يولد قوة 105 حصان وعزم دوران قدره 141 نيوتن. متر عند 4000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مما يساعد السيارة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

تبدأ أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2026 الجديدة وفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية من 1,300,000 جنيه للفئة Midline، و 1,390,000 جنيه للفئة Highline، و 1,475,000 جنيه للفئة Premium Line الأعلى تجهيزًا.

سوزوكي أرتيجا

تتوفر سوزوكي أرتيجا 2026 في مصر كسيارة عائلية 7 راكب، وتعتبر من السيارات الاقتصادية والعملية. تأتي بمحرك 1500 سي سي (103 حصان) وناقل حركة أوتوماتيك. تتميز بوجود تكييف خلفي، وشاشة لمس 7 بوصة، وتجهيزات أمان أساسية مثل ABS ووسائد هوائية،EBD، حساسات ركن خلفية مع كاميرا ،مع تصميم مريح يناسب الاستخدام العائلي.

وتتوفر سوزوكي ارتيجا 2026 بسعر رسمي مليون و 25 ألف جنيه.

شيفروليه كابتيفا

طرحت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، النسخة الأحدث من سياراتها كابتيفا الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026.

تعتمد شيفرولية كابتيفا على محرك تيربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي يولد قوة 148 حصان و عزم أقصى 255 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

وتتوفر كابتيفا بسعر رسمي مليون و200 ألف جنيه.

إم جي G50 plus

أطلقت شركة "المنصور للسيارات" سيارة MG G50 Plus موديل 2026 في مصر، وهي سيارة MPV عائلية بـ 7 مقاعد.

وتأتي السيارة بمحرك 4 أسطوانات بقوة 1.5 سي سي تيربو ،يولد قوة 170 حصان ،وعزم دوران 285 نيوتن متر، ناقل حركة W-DCT بـ 7 سرعات (جر أمامي).

وتتوفر بفئة واحدة Luxury بسعر رسمي يبلغ حوالي 1,229,990 جنيه مصري.

