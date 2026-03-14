مرسيدس وكيا وهيونداي.. مزاد حكومي ضخم لبيع سيارات جمارك السويس

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تنظيم مزاد علني لبيع عدد من لوطات السيارات والموتوسيكلات التابعة لمهمل ومتروك جمارك السويس والسخنة والأدبية.

وأوضحت الإدارة المركزية للمبيعات، المشرفة على عملية البيع، أن جلسة المزاد ستعقد في تمام الساعة 12 ظهر يوم 26 مارس الجاري، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويضم المزاد مجموعة من سيارات الملاكي والبيك أب إلى جانب عدد من الدراجات النارية، لعلامات تجارية متعددة من بينها: لادا، كيا، مرسيدس، نصر، سوزوكي، فولكس فاجن، شيفروليه، هيونداي، فيات، دايهاتسو، نيسان، مازدا، راما، جيلي، هانكو، بولمان، سي إم جي، بي إن إي، حلاوة، بجاج، رينو، دلتا، دايون، وهوجن.

وأشارت الهيئة إلى أن الاشتراك في المزاد يتطلب شراء كراسة الشروط والمواصفات مقابل 400 جنيه، وهي متاحة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج رقم 2.

كما يشترط لدخول جلسة المزاد سداد مبلغ تأمين قدره 50 ألف جنيه.

ونبهت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن البيع يتم دون عمولة، وأن المعاينة تُعد أساس عملية الشراء، على أن يقوم من يرسو عليه العطاء بسداد 30% من قيمة الصفقة فور انتهاء جلسة المزاد، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

ويُسمح للأفراد بالمشاركة في المزاد باستخدام بطاقة الرقم القومي سارية، بينما يتعين على الشخصيات الاعتبارية تقديم البطاقة الضريبية.