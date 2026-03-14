إعلان

هل ستشهد السوق المصرية أزمة قطع غيار بسبب الحرب في المنطقة؟

كتب - رأفت العربي:

02:46 م 14/03/2026 تعديل في 02:46 م

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصاعدت مخاوف ملاك السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب نقص بعض قطع الغيار الأساسية في السوق، ما جعل هذه المشكلة محور اهتمام واسع بين المواطنين والتجار على حد سواء.

ومع استمرار التغيرات في أسعار السيارات والوقود خلال الأيام الماضية، بدأ كثيرون يتساءلون عن إمكانية حدوث أزمة في توفير القطع، خاصة مع الاعتماد الكبير على الاستيراد وتأثر السوق بالأحداث الإقليمية.

وفي هذا السياق أكد دسوقي سيد، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، أن أسعار قطع الغيار في السوق المصري تأثرت بشكل مباشر بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، خاصة الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما تبعها من تأثيرات على بعض الدول مثل السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

وأضاف سيد في تصريح خاص لموقع مصراوي، أن هذه الأزمة أدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد والتوريد، ما انعكس على أسعار قطع الغيار المحلية، موضحًا أن الزيادة تتراوح بين 10% و15% تقريبًا، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى طبيعتها تدريجيًا بعد استقرار الأوضاع.


وأشار إلى أن قطاع السيارات بشكل عام يتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، سواء على مستوى الأسعار أو توافر بعض المكونات الأساسية، ما يضع مزيدًا من الضغط على المستهلكين.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات أرخص سيارة هاتشباك يابانية جديدة في مصر

DFSK E5 وديبال SO5.. أرخص سيارات REEV في مصر بمدى سير يصل لـ1300 كم

إكسيد مصر تبدأ التسليم الرسمي لسيارات LX للعملاء في السوق المصري


قطع غيار السيارات الولايات المتحدة إيران عالم السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
شئون عربية و دولية

إيران تحذر: سنهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة حال استهداف المنشآت النفطية
السيسي: الحكومة مش بتوعد ومبتنفذش.. لكن في حاجات خارجة عن إرادتنا
أخبار مصر

السيسي: الحكومة مش بتوعد ومبتنفذش.. لكن في حاجات خارجة عن إرادتنا
"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
رياضة محلية

"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
بعد قرار إنهاء تعاقدهم.. أين تذهب "رواتب مستشاري المحافظ" الموفرة في بورسعيد؟
أخبار المحافظات

بعد قرار إنهاء تعاقدهم.. أين تذهب "رواتب مستشاري المحافظ" الموفرة في بورسعيد؟
السيسي محذرًا من حرب إيران: ستطال الجميع بلا استثناء
أخبار وتقارير

السيسي محذرًا من حرب إيران: ستطال الجميع بلا استثناء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
الرئيس السيسي: دفع القيمة الحقيقية للطاقة سيضاعف فاتورة الكهرباء 4 أضعاف
"شريكان استراتيجيان".. إيران تؤكد استمرار التعاون العسكري مع روسيا والصين