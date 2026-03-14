هل ستشهد السوق المصرية أزمة قطع غيار بسبب الحرب في المنطقة؟

تصاعدت مخاوف ملاك السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب نقص بعض قطع الغيار الأساسية في السوق، ما جعل هذه المشكلة محور اهتمام واسع بين المواطنين والتجار على حد سواء.

ومع استمرار التغيرات في أسعار السيارات والوقود خلال الأيام الماضية، بدأ كثيرون يتساءلون عن إمكانية حدوث أزمة في توفير القطع، خاصة مع الاعتماد الكبير على الاستيراد وتأثر السوق بالأحداث الإقليمية.

وفي هذا السياق أكد دسوقي سيد، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، أن أسعار قطع الغيار في السوق المصري تأثرت بشكل مباشر بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، خاصة الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما تبعها من تأثيرات على بعض الدول مثل السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

وأضاف سيد في تصريح خاص لموقع مصراوي، أن هذه الأزمة أدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد والتوريد، ما انعكس على أسعار قطع الغيار المحلية، موضحًا أن الزيادة تتراوح بين 10% و15% تقريبًا، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى طبيعتها تدريجيًا بعد استقرار الأوضاع.



وأشار إلى أن قطاع السيارات بشكل عام يتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، سواء على مستوى الأسعار أو توافر بعض المكونات الأساسية، ما يضع مزيدًا من الضغط على المستهلكين.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات أرخص سيارة هاتشباك يابانية جديدة في مصر

DFSK E5 وديبال SO5.. أرخص سيارات REEV في مصر بمدى سير يصل لـ1300 كم

إكسيد مصر تبدأ التسليم الرسمي لسيارات LX للعملاء في السوق المصري





