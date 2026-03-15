عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة مرسيدس-بنز مصر برئاسة ستيفاني فولز الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع حجم أعمال الشركة داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع السيارات بما يتوافق مع خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد وزير الصناعة، في مستهل اللقاء، أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل إحدى الركائز الأساسية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، من خلال حزمة من الحوافز غير المسبوقة التي تستهدف توطين صناعة السيارات وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح أن البرنامج يعتمد على محورين رئيسيين يتمثلان في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرات التصديرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع توطين الصناعات المغذية في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية بهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على دعم صناعة السيارات في مصر.

اقرأ أيضًا..

هل ستشهد السوق المصرية أزمة قطع غيار بسبب الحرب في المنطقة؟

صراع الكروس أوفر الصينية.. مقارنة بين جيلي كولراي وسوإيست S05

أرخص سيارة صينية 7 راكب مناسبة للعائلات بالسوق المصري.. تعرف عليها

ودعا الوزير مسؤولي الشركة إلى دراسة الفرص والمزايا التي يوفرها البرنامج الجديد، مؤكدًا أن وجود مرسيدس-بنز في مصر يمثل عنصرًا مهمًا لدعم هذا المشروع الوطني الطموح، خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية التي ترتبط بزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد.

كما استمع الوزير إلى عدد من التحديات التشغيلية والإجرائية والجمركية التي تواجه الشركة خلال الفترة الحالية، إلى جانب المقترحات التي طرحها وفد الشركة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات وتسهيل الإجراءات بما يضمن استقرار أعمال الشركة وتوسيع استثماراتها في السوق المصري.

من جانبها، أعربت ستيفاني فولز الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز مصر عن تطلع الشركة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى اعتزاز الشركة بمرور 26 عامًا على بدء عملياتها في السوق المصري من خلال مقر رئيسي يمثل العلامة التجارية الأم، وهو ما يعكس ثقة Mercedes‑Benz في الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق المحلي.