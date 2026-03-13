إكسيد مصر تبدأ التسليم الرسمي لسيارات LX للعملاء في السوق المصري

كتب : محمد جمال

12:10 م 13/03/2026 تعديل في 12:27 م
أعلنت شركة EXEED في مصر بدء التسليم الرسمي لسيارات EXEED LX لعملائها في السوق المحلي، وذلك عبر صالات العرض التابعة لها في Capital Business Park وفرع القطامية، في خطوة تعكس التزام الشركة بتنفيذ تعهداتها للعملاء فيما يتعلق بمواعيد التسليم والأسعار المعلنة مسبقًا.


وأكدت الشركة التزامها بالجدول الزمني الذي أعلنته سابقًا لتسليم السيارات، مع الحفاظ على الأسعار المعلنة دون أي تغييرات، في إطار سياسة الشفافية وتعزيز الثقة مع العملاء.


وفي هذا السياق، قال يحيى عبد القدوس المدير العام لشركة إكسيد مصر، إن بدء تسليم سيارات LX يمثل خطوة مهمة تعكس التزام الشركة بوعودها تجاه السوق والعملاء.


وأضاف أن الشركة حرصت منذ البداية على الالتزام بمواعيد التسليم المعلنة، إلى جانب تثبيت الأسعار دون أي تعديل، وهو ما يعكس فلسفة العلامة القائمة على بناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء تقوم على الثقة والمصداقية.


وأشار عبد القدوس إلى أن الشركة تواصل العمل على توسيع حضورها في السوق المصري، لافتًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد أيضًا بدء تسليم طرازات REEV الجديدة، وهي EXEED ES وEXEED ET، والتي تمثل جيلًا متقدمًا من السيارات الكهربائية ذات المدى الممتد.


وتعد سيارة EXEED LX واحدة من الطرازات التي تعكس توجه العلامة نحو تقديم سيارات تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة وتجربة القيادة المتطورة، ما عزز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بالسوق المصري.


وتواصل إكسيد مصر تنفيذ خطتها للتوسع وتعزيز تجربة العملاء من خلال تطوير شبكة صالات العرض ومراكز الخدمات، إلى جانب طرح أحدث طرازات العلامة عالميًا في السوق المحلي، بما يلبي تطلعات العملاء الباحثين عن الفخامة والتكنولوجيا والأداء.

