شهد سوق النقل في مصر خلال الفترة الأخيرة تحركات جديدة نحو إدخال خدمات النقل الجوي، أو ما يُعرف بـ"التاكسي الطائر"، وذلك في ظل إعلان أكثر من جهة عن خطط لتشغيل مشروعات نقل جوي حديث داخل البلاد خلال الفترة المقبلة.

وتعتمد هذه الخدمات على طائرات كهربائية ومروحيات مخصصة للرحلات القصيرة والسياحية.

وكانت كل من شركة طيران أبوظبي الإماراتية، بالتعاون مع القوات الجوية المصرية، إلى جانب مجموعة أبو غالي موتورز من خلال مشروعها "Sky Cab"، قد أعلنت قبل أشهر عن خطط لاقتحام سوق خدمات النقل الجوي الداخلي في مصر.

طيران أبو ظبي: تشغيل التاكسي الطائر باستثمارات 5 مليارات جنيه

في شهر أكتوبر الماضي أعلنت شركة طيران أبو ظبي عن تعاونها مع القوات الجوية المصرية لتشغيل خدمة التاكسي الطائر لأول مرة في مصر، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف تقديم تجربة تنقل جديدة داخل السوق المحلي تعتمد على الطيران المدني الحديث.

وتسعى الشركة من خلال المشروع إلى تسهيل حركة التنقل بين المناطق السياحية والأثرية داخل مصر، بما يتيح للسائحين إمكانية الانتقال بسرعة بين الوجهات المختلفة بدلًا من الاعتماد على وسائل النقل التقليدية التي تستغرق وقتًا أطول.

مدن التشغيل وخريطة الرحلات

وكشفت الشركة عن المرحلة الأولى من التشغيل، والتي تشمل القاهرة الكبرى والغردقة وواحة سيوة وسانت كاترين وشرم الشيخ والأقصر والساحل الشمالي، مع الاعتماد على طائرات كهربائية حديثة من نوع eVTOL تقلع وتهبط عموديًا من مهابط صغيرة مخصصة دون الحاجة إلى مطارات تقليدية.

وتختلف مدة الرحلات بحسب الوجهة، حيث تستغرق الرحلة من القاهرة إلى واحة سيوة نحو 90 دقيقة، بينما تصل مدة الرحلة من القاهرة إلى الساحل الشمالي إلى نحو 60 دقيقة فقط، ما يعكس طبيعة الخدمة التي تستهدف تقليل زمن التنقل بشكل كبير.

أسعار التاكسي الطائر للفرد

وحددت الشركة أسعار الخدمة داخل مصر للفرد الواحد، حيث يبلغ سعر زيارة الأهرامات من داخل القاهرة 200 دولار، بينما تصل تكلفة زيارة القلعة إلى 300 دولار للفرد، في حين تبلغ تكلفة الانتقال من مطار ألماظة إلى الشيخ زايد 350 دولارًا، ومن مطار ألماظة إلى العاصمة الإدارية الجديدة 300 دولار للفرد.

أما بالنسبة للمدن السياحية، فتبلغ تكلفة الرحلة من الغردقة إلى الأقصر 1500 دولار للفرد، ومن شرم الشيخ إلى سانت كاترين 900 دولار، بينما تصل تكلفة الرحلة من القاهرة إلى سيوة إلى 1500 دولار للفرد.

إطلاق خدمة Sky Cab في مصر

وفي مطلع أبريل 2026 أعلنت مجموعة أبو غالي موتورز عن إطلاق خدمة Sky Cab كأول خدمة نقل جوي خاص بالمروحيات داخل مصر، وذلك بالتعاون مع شركة تاكسي مصر الجوي، في خطوة تستهدف تقديم مفهوم جديد للتنقل يعتمد على السرعة والخصوصية والراحة.

وتستهدف الخدمة فئات رجال الأعمال وكبار الشخصيات والسائحين، مع العمل على ربط وسائل النقل البرية بالنقل الجوي، بما يساهم في تطوير منظومة التنقل داخل السوق المصري وتقديم تجربة أكثر مرونة في الانتقال بين المدن.

