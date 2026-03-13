راسل يواصل التألق ويتفوق على أنتونيلي في تجارب جائزة الصين الكبرى

شنغهاي - (د ب أ):

واصل البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، تألقه بتسجيله أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة الصين الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، حيث فرض فريقه وتيرة سريعة للغاية.

كان راسل فرض هيمنته على سباق جائزة أستراليا الكبرى، الذي أقيم بمدينة ملبورن قبل أسبوع، محققا الفوز في الجولة الافتتاحية للموسم ومتقدما في صدارة الترتيب العام في فئة السائقين ببطولة العالم.

وواصل راسل تألقه في مضمار شنغهاي، متفوقا بفارق 0,120 ثانية على أقرب ملاحقيه الإيطالي كيمي أنتونيلي، زميله في الفريق.

وجاء البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين، في المركز الثالث، متأخرا بفارق 0,555 ثانية عن راسل، ومتقدما بمركز واحد على الأسترالي أوسكار بياستري، زميله في الفريق.

أما شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، فقد حل خامسا، بعدما خرج سائق إمارة موناكو عن المسار عند المنعطف الأخير.

وتعرض البريطاني لويس هاميلتون، زميل لوكلير في الفريق، لحادث انزلاق عند المنعطف السادس في بداية السباق، لينهي مشاركته في التجربة متأخرا بفارق 1,3 ثانية عن أسرع زمن.

اقرأ أيضًا :

