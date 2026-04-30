أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين (Citroën) في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارتها ستروين C4X موديل 2026 المجمعة محليًا بقيمة تتراوح بين 25 إلى 40 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.



واستقرت أسعار باقي طرازات ستروين المطروحة في السوق المحلي خلال شهر أبريل الجاري، دون أي تغييرات.

أسعار سيارات ستروين الجديدة بمصر:

ستروين C4X



شهدت السيارة زيادة سعرية واضحة، حيث بلغ سعر الفئة Feel نحو مليون 290 ألف جنيه، بينما وصلت الفئة Shine إلى مليون 420 ألف جنيه.

ستروين C4 فيس ليفت



تقدم السيارة ستروين C4 فيس ليفت بفئة وحيدة بسعر رسمي مليون 495 ألف جنيه.



ستروين سي 5 إيركروس



تقدم ستروين سي 5 إيركروس بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و710 آلاف جنيه للفئة Shine Entry، فيما تقدم الفئة الأعلى Shine بسعر رسمي مليون و850 ألف جنيه.

