واشنطن - (أب):

عندما اشترى كيفين كيتيلز سيارة كهربائية من طراز شيفروليه بلازير طراز 2026 ، لم يكن يفكر في تكلفة الغاز. فقد أعتقد فقط أن السيارات الكهربائية أفضل و " أراد أن يكون جزءا من المستقبل". والآن في ظل ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران، يشعر كيتيلز بالسعادة لانه لم يعد يتعين عليه ملء خزان وقود سيارته متعددة الأغراض التي تعود إلى 11 عاما.

وقال كيتيلز (55) عامًا وهو أستاذ مساعد في إدارة سلاسل الإمداد العالمية بجامعة واين ستيت " يمكن أن ترتفع أسعار الكهرباء، ولكن ليس بمقدار الزيادة في البنزين، وليس بنفس السرعة أيضا".

ويقول الخبراء إن ارتفاع أسعار البنزين لفترة طويلة ربما يدفع البعض للاهتمام بالسيارات الكهربائية ومبيعاتها، خاصة إذا افترض السائقون أن أسعار الكهرباء ربما لن تتأثر بالأزمات.

ويشار إلى أن سائقي السيارات التي تعمل بالبنزين أكثر عرضة لتقلبات الأسعار الناجمة عن الصراع العالمي مقارنة بالذين يقومون بشحن سيارتهم كهربائيا . وقد بلغ متوسط سعر الجالون للبنزين العادي هذا الأسبوع 57ر3 دولار، مقارنة بـ 2,94 دولار منذ شهر، حسبما فالت رابطة السيارات الأمريكية.

وقال الأستاذ إريك موهلجر أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا " أسعار الكهرباء المنزلية منظمة، وأقل تقلبا مقارنة بأسعار البنزين". وأضاف" ونتيجة لذلك، لا يتأثر ملاك السيارات الكهربائية بصورة كبيرة بصدمات أسعار النفط".

ولكن الخبراء يقولون إن أسعار الكهرباء ارتفعت على المستوى الوطني لعدة أسباب، من بينها ارتفاع الطلب على الطاقة من مراكز البيانات الجديدة.

وعن الحرب قال هولت إدواردز أستاذ مجموعة حل السياسات في شركة براسويل " هذا حدث تضخمي ". وأضاف " هل هي القوة الدافعة لأسعار الكهرباء؟ أعتقد لا . ولكنها بالتأكيد عامل مساعد".

ولم يتضح بعد إلى أي مدى ستؤثر صراعات النفط والغاز على قطاع الكهرباء.

ويقول الخبراء إنه عندما يتعلق الأمر بالكهرباء التي يستهلكها مالك السيارة الكهربائية، فإن معظم التكلفة تعتمد على مصادر الكهرباء الموجودة في مزيج شبكة الكهرباء المحلية.

ولأن الجهات المنظمة تحدد أسعار الكهرباء المنزلية سنويا، فإنه يتم حماية معظم الأسر من التغيرات الشهرية في تكاليف الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يرفع تكلفة توليد الكهرباء، فإن أسعار الغاز الطبيعي لم ترتفع بنفس سرعة أو نفس قدر ارتفاع أسعار النفط مؤخرا.

وقال بيرباولو كازولا ، خبير الطاقة في مركز سياسة الطاقة عالميا بجامعة كولومبيا " مكون الطاقة يتباين بناء على الطاقة التي يتم استخدامها وسعر الطاقة التي يتم استخدامها لتوليد الكهرباء ". وأضاف" ما يحدث هو أنه في الولايات المتحدة، يبدو تباين سعر مكون الطاقة أقل من أي مكان آخر".

ويقول الخبراء إن إستمرار الحرب يمكن أن يؤثر على فواتير الكهرباء في المستقبل. وأضافوا أن هذا سببًا إضافيًا لكي تتحول الدول للطاقة النظيفة.

ويقول إيوان جراهم المحلل في هيئة إيمبر لأبحاث الطاقة " الجمع بين الطاقة النظيفة والتحول للكهرباء يقدم أكبر قدر من الأمان".

ويقول عدد من الخبراء إن ارتفاع أسعار البنزين يعد القوة الدافعة وراء مبيعات السيارات الكهربائية، خاصة في حال استمر ارتفاع الأسعار. كما يفكر السائقون في السيارات الهجينة ذات الكفاءة في استخدام البنزين خلال هذه الأوقات.

وقد قامت هيئة إدموندز المعنية ببيانات شراء السيارات بتحليل بيانات الشراء خلال الأسبوع الذي بدأ في الثاني من مارس الجاري بعد بدء الحرب في إيران.

وخلص التحليل إلى أن الإهتمام في السيارات الهجينة و الهجينة القابلة للشحن والكهربائية مثل 22,4% من جميع أنشطة البحث عن السيارات على موقعها في ذلك الأسبوع، مقارنة بـ 20,7% خلال الأسبوع السابق. كما فحص المحللون آخر ارتفاع كبير لأسعار الوقود خلال عام 2022، ورصدوا ارتفاعا في الاهتمام في السيارات الكهربائية أيضا في ذلك الوقت.

وقال جراهام إن الارتفاع المفاجئ في الطلب على السيارات الكهربائية يمكن أن يؤدي لزيادة الأسعار.

ويقول بيتر زالزال المحامي بصندوق حماية البيئة إن الأشخاص الذين يشترون سيارات كهربائية يمتلكون وفرة " كبيرة " من الغاز على مدار عمر سياراتهم بدون الإعفاءات الضريبية الحكومية.

وأضاف" نحن نتحدث عن الآلاف والآلاف من الدولارات ". وأوضح " وفي ضوء ارتفاع أسعار الغاز، تتعاظم هذه الوفرة. وتعد تكاليف الوقود جزءا كبيرا من إجمالي تكاليف السيارات. وزيادة أسعار الوقود لها تداعيات كبيرة على الأشخاص".

كما أعرب بعض الخبراء عن مخاوف أمنية تتعلق بالأمن القومي تخص السيارات الكهربائية بسبب هيمنة الصين على أجزاء كبيرة من سلاسل الإمداد المتعلقة بالسيارات الكهربائية.

ويقول كيتيلز إنه يعتقد أنه يجب أن تمثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة أولوية استراتيجية للأفراد و الولايات المتحدة لأنه يمكن إنتاجها محليا و "حين ذاك لن يكون لدينا هذه التقلبات وهذه المخاوف".

