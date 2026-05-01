أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي بين كوبري الهنادي وقرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

سبب الحادث ورفع آثار التصادم

وبالفحص المبدئي، تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بإحدى السيارتين، ما أدى إلى وقوع التصادم المباشر بينهما، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية.

التحقيقات مستمرة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.