أرباح مرسيدس تهبط إلى 5.3 مليار يورو مع تراجع المبيعات

شتوتجارت - (د ب أ):

سجلت شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية للسيارات خلال العامين الماضيين تراجعا في متوسط سعر بيع سياراتها، وذلك بعد سنوات حققت فيها أرباحا استثنائية، وفقا لتحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) لبيانات العروض المالية للشركة.

وانخفض متوسط سعر البيع لدى مرسيدس، الذي يربط إيرادات قسم سيارات الركاب بعدد الوحدات المباعة، إلى 68 ألفا و100 يورو في عام 2025 مقارنة بـ 71 ألف يورو في عام 2024، أي بتراجع قدره 4%.

وأظهر التحليل أن متوسط سعر البيع كان قد ارتفع بشكل مستمر من 51 ألف يورو في عام 2019 إلى ذروة بلغت 74 ألفا و200 يورو في عام 2023.

وقال متحدث باسم الشركة إن متوسط سعر البيع يقيس فقط أنشطة الأعمال الأساسية المجمعة بالكامل، ويتأثر بعوامل تتجاوز أسعار البيع بالتجزئة، من بينها تقلبات أسعار الصرف، مضيفا أن تأثيرات العملة كانت كبيرة في عام 2025، وهو ما يفسر جزءا من التراجع مقارنة بعام 2024.

وأضاف المتحدث أن استراتيجية مرسيدس ركزت على القيمة بدلا من حجم المبيعات، مع تعزيز بيع الطرازات الفاخرة ذات الهوامش الربحية المرتفعة مثل فئتي "إس" و"جي"، إلى جانب طرازات "إيه إم جي" و"مايباخ". وارتفعت حصة هذه الطرازات الفاخرة من نحو 10% من مجموعة المنتجات في عام 2019 إلى 15% في عام 2025.

وأوضح المتحدث أن الشركة حولت في الوقت نفسه مبيعاتها نحو تجهيزات أعلى في المواصفات.

وقال خبير صناعة السيارات فرديناند دودنهوفر إن تركيز مرسيدس السابق على الفخامة الخالصة أصبح أقل حدة، مضيفا أن البيانات تظهر أن إمكانات النمو في الشريحة العليا لها حدود، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البيع مستوى 70 ألف يورو في السنوات المقبلة.

وتراجعت أرباح الشركة المدرجة في مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية بنحو النصف لتصل إلى 5,3 مليار يورو في عام 2025. وقد أثرت الرسوم الجمركية، وتقلبات أسعار الصرف السلبية، والمنافسة الشديدة في الصين سلبا على النتائج.

كما انخفضت الإيرادات والمبيعات. وكانت مرسيدس قد سجلت بالفعل انخفاضا كبيرا في الأرباح في عام 2024. واستجابت الشركة للتطورات بإطلاق برنامج لخفض التكاليف لاستعادة الربحية.

