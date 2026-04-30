فولكس فاجن تقترب من تصنيع سياراتها في السوق المصري

تويوتا تستعد لطرح سياراتها الكهربائية رسميًا في مصر منتصف مايو المقبل

كشفت علامة شيري عملاق صناعة السيارات الصينية، عن سيارتها الاختبارية أريزو S خلال فعاليات معرض بكين الدولي، وتعد أكبر سيارات عائلة أريزو السيدان



مواصفات شيري أريزو S الجديدة:

محرك وأداء شيري أريزو S

تعتمد أريزو S على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو، بقوة 257 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر، وهو نفس المحرك المستخدم في أريزو 8، مع توقع ارتباطه بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

التصميم الخارجي لـ"شيري أريزو S"

تأتي أريزو S بتصميم جديد يعتمد على شبكة أمامية سداسية كبيرة بنمط داخلي مستوحى من خلايا النحل، مع مصابيح أمامية حادة وفتحات تهوية بارزة تعزز الطابع الرياضي.

كما تتميز السيارة بخطوط جانبية تميل إلى طابع الكوبيه، مع سقف منحدر بنهاية فاست باك، وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة، إلى جانب سبويلر خلفي بارز ومصد خلفي متعدد الطبقات مزود بفتحات عادم مربعة الشكل.

تجهيزات مقصورة شيري أريزو S

تعتمد المقصورة على تصميم يحيط بالسائق والركاب، مع إضاءة محيطية وتطعيمات من الكروم والخشب لإضفاء طابع فاخر.

وتضم السيارة عجلة قيادة ثنائية الأذرع، ولوحة عدادات رقمية بالكامل، إلى جانب شاشة ترفيهية كبيرة عائمة أعلى الكونسول الوسطي.

كما زودت بنظام مساعدة قيادة متقدم يحمل اسم Falcon Driver Assist System، يتيح التعامل مع مختلف سيناريوهات القيادة داخل المدن والطرق السريعة ومواقف الانتظار.

