شهد سوق السيارات المصري مع نهاية شهر أبريل الجاري موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، ضمن سلسلة زيادات متتالية شهدها السوق على مدار الشهر، لتأتي هذه التحركات في اليوم الأخير وتعكس الحصيلة النهائية لتغيرات الأسعار خلال أبريل.

ووصل إجمالي عدد السيارات التي طالتها الزيادات السعرية إلى نحو 95 سيارة جديدة، في مؤشر واضح على استمرار الضغوط داخل السوق، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وتكلفة الاستيراد.

وتنوعت السيارات التي ارتفعت أسعارها بين SUV وكروس أوفر وهاتشباك، ونستعرض من خلال هذا التقرير التي ارتفعت أسعارها بمصر خلال أبريل.

أسعار السيارات التي ارتفعت أسعارها بمصر:

DFSK E5



ارتفعت أسعار السيارة DFSK E5 التي تعد الأرخص في قائمة العلامة الصينية، وأصبح سعرها الجديد مليون و255 ألف جنيه مقابل مليون و145 ألف جنيه سابقًا.

DFSK 600



زادت أسعار السيارة DFSK 600 موديل 2026 بقيمة 70 ألف جنيه ليرتقي سعرها الرسمي الجديد إلى مليون و365 ألف جنيه مقابل مليون و295 ألف جنيه سابقًا.

DFSK E5 Plus



السيارة DFSK E5 Plus ارتفعت بقيمة 100 ألف جنيه وبات سعرها الجديد مليون و475 ألف مقارنة بمليون و375 ألف جنيه.

بي واي دي دولفين سيرف



شملت القائمة الجديدة ارتفاع أسعار بي واي دي دولفين سيرف الكهربائية وأصبح سعرها الرسمي 949,900 جنيه.

بي واي دي سيليون 6



كما ارتفعت أسعار بي واي دي سيليون 6 الكهربائية وأصبح سعرها 1,699,900 جنيها، أما نسخة دي إم آي ألترا أصبح سعرها 1,899,900 جنيه، إلى جانب الفئة الأعلى تجهيزًا لاكشري والتي جاءت بسعر 2,099,900 جنيه.

كايي X7



وبحسب القائمة السعرية الجديدة، اصبح سعر السيارة 1,445,000 جنيه، بزيادة قدرها 50 ألف جنيه.

كايي X3 برو



X3 Pro فئة (Top Line) بسعر 910 آلاف جنيه.

X3 Pro فئة (Flagship) بسعر 960 ألف جنيه.

أفاتار 11

وشهدت سيارة AVATR 11 زيادات سعرية على جميع الفئات، حيث سجلت فئة Luxury موديل 2026 سعر 2 مليون و990 ألف جنيه، بينما بلغت فئة Performance نحو 3 ملايين و330 ألف جنيه، ووصلت الفئة الأعلى Premium (4 Seats) إلى 3 ملايين و530 ألف جنيه.

أفاتار 12

كما ارتفعت أسعار AVATR 12 في السوق المحلي، لتسجل فئة Luxury موديل 2026 نحو 3 ملايين و50 ألف جنيه، فيما وصلت فئة GT إلى 3 ملايين و580 ألف جنيه.

جاك JS4

تقدم جاك JS4 موديل 2026 بفئة واحدة Ultimate بسعر 1,039,000 جنيه.

جاك J7

تقدم جاك J7 موديل 2026، بفئة واحدة Ultimate بسعر رسمي يبلغ 1,039,000 جنيه.

بروتون ساجا

أصبحت تباع ساجا خلال الشهر الجاري بسعر 649.900 جنيه بدلًا من 599.900 جنيه

شيري أريزو 5

ارتفعت أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة الأولى MT Basic بسعر 720,000 جنيه، والفئة الثانية CVT Basic بسعر 765,000 جنيه، بينما سجلت الفئة الثالثة CVT Comfort نحو 805,000 جنيه.

شيري أريزو 6 GT

ارتفعت أسعار شيري أريزو 6 GT موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Comfort بسعر 989,000 جنيه، في حين بلغت الفئة Luxury نحو 1,049,000 جنيه.

شيري أريزو 8

ارتفعت أسعار شيري أريزو 8 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Luxury بسعر 1,300,000 جنيه، بينما جاءت الفئة Flagship بسعر 1,380,000 جنيه

شيري تيجو 4 برو

ارتفعت أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، تبدأ من 950,000 جنيه لفئة Comfort، وتصل إلى 990,000 جنيه لفئة Luxury، فيما بلغت الفئة الأعلى Luxury Turbo نحو 1,055,000 جنيه.

شيري تيجو 7

ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Comfort بسعر 1,000,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Luxury نحو 1,070,000 جنيه.

شيري تيجو 7 برو ماكس

ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 برو ماكس موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Comfort بسعر 1,300,000 جنيه، في حين بلغت الفئة Luxury نحو 1,400,000 جنيه.

شيري تيجو 8

ارتفعت أسعار شيري تيجو 8 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، تبدأ من 1,155,000 جنيه لفئة Comfort سبع مقاعد، وتصل إلى 1,215,000 جنيه لفئة Luxury خمس مقاعد، بينما سجلت الفئة Luxury سبع مقاعد نحو 1,255,000 جنيه

شيري تيجو 8 برو ماكس

ارتفعت أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Luxury بسعر 1,590,000 جنيه، فيما بلغت الفئة Flagship نحو 1,690,000 جنيه.

شيري تيجو 9 PHEV

ارتفعت أسعار شيري تيجو 9 PHEV موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Luxury سبع مقاعد بسعر 2,100,000 جنيه.

هيونداي ستاريا

ارتفعت أسعار هيونداي ستاريا موديل 2025 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة US4 1.6T HEV Premium Lounge 7 Seats بسعر 3,650,000 جنيه

هيونداي سانتا في

ارتفعت أسعار هيونداي سانتا في موديل 2025 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Executive RWD بسعر 2,995,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Calligraphy AWD نحو 3,495,000 جنيه.

هيونداي توسان

ارتفعت أسعار هيونداي توسان NX4e موديلات 2026 و2027 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة الأولى Smart Shadow بسعر 1,675,000 جنيه لموديل 2026 و1,775,000 جنيه لموديل 2027، والفئة Blaze بسعر 1,825,000 جنيه و1,925,000 جنيه، بينما جاءت الفئة Redline بسعر 1,925,000 جنيه و2,025,000 جنيه.

كما سجلت الفئة Redline N Pack نحو 2,000,000 جنيه و2,100,000 جنيه، والفئة Night بسعر 2,075,000 جنيه و2,175,000 جنيه، بينما بلغت الفئة Black Diamond نحو 2,175,000 جنيه و2,275,000 جنيه، وسجلت الفئة N Line AWD نحو 2,275,000 جنيه و2,375,000 جنيه.

هيونداي i30

ارتفعت أسعار هيونداي i30 Fastback موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Blaze بسعر 1,200,000 جنيه، والفئة Redline بسعر 1,400,000 جنيه، بينما سجلت الفئة N Line نحو 1,500,000 جنيه

ارتفعت أسعار هيونداي i30 Hatchback موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Blaze بسعر 1,150,000 جنيه، والفئة Redline بسعر 1,350,000 جنيه، بينما سجلت الفئة N Line نحو 1,450,000 جنيه.

هيونداي i30 ستيشن ويجن

ارتفعت أسعار هيونداي i30 ستيشن ويجن موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Blaze بسعر 1,200,000 جنيه، والفئة Redline بسعر 1,400,000 جنيه.

هيونداي إلنترا AD

ارتفعت أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة BaseLine بسعر 999,000 جنيه، والفئة Modern بسعر 1,100,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Modern Sunroof نحو 1,115,000 جنيه، والفئة Topline بسعر 1,215,000 جنيه.

هيونداي أيونيك 6

ارتفعت أسعار هيونداي أيونيك 6 موديل 2025 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Connect Plus Long Range RWD بسعر 2,150,000 جنيه، والفئة Extreme Long Range RWD بسعر 2,400,000 جنيه، بينما سجلت الفئة AWD نحو 2,600,000 جنيه.

هيونداي أيونيك 5 FL

ارتفعت أسعار هيونداي أيونيك 5 Facelift موديل 2025 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Connect Plus Long Range RWD بسعر 2,200,000 جنيه، والفئة Extreme Long Range RWD بسعر 2,600,000 جنيه، بينما سجلت الفئة AWD نحو 2,800,000 جنيه.

هيونداي أيونيك 5 N

ارتفعت أسعار هيونداي أيونيك 5 N موديل 2025 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة N Boost AWD بسعر 3,300,000 جنيه.

هيونداي أيونيك 9

ارتفعت أسعار هيونداي أيونيك 9 موديل 2026 بالسوق المصري، وجاءت أسعارها كالتالي، الفئة Connect AWD بسعر 2,900,000 جنيه، والفئة Extreme AWD بسعر 3,250,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Calligraphy نحو 3,550,000 جنيه.

ديبال SO5

الجديدة تبدأ من مليون و675.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 825.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

هافال جوليون برو

ارتفعت أسعار هافال جوليون برو 1.5T 7DCT فئة High Deluxe، وأصبحت تبدأ من نحو مليون و209 آلاف جنيه.

هافال جوليون FL

ارتفعت أسعار هافال جوليون FL 1.5T 7DCT فئة Standard، وأصبحت تبدأ من مليون و65 ألف جنيه، كما ارتفعت الفئة Deluxe لتسجل مليون و135 ألف جنيه، فيما وصلت فئة Deluxe SR إلى مليون و215 ألف جنيه، وسجلت فئة High Deluxe نحو مليون و265 ألف جنيه.

هافال H6 هايبرد

ارتفعت أسعار هافال H6 هايبرد 1.5T DHT فئة High Deluxe، وأصبحت تبدأ من مليون و515 ألف جنيه.

ارتفعت أسعار هافال H6 الجديدة 1.5T 7DCT فئة Platinum، وأصبحت تبدأ من مليون و375 ألف جنيه، بينما سجلت فئة Ultra نحو مليون و565 ألف جنيه.

هافال H7 هايبرد

ارتفعت أسعار هافال H7 هايبرد 1.5T DHT فئة Ultra، وأصبحت تبدأ من مليون و760 ألف جنيه، كما ارتفعت فئة Ultra Black لتصل إلى مليون و850 ألف جنيه.

ديبال G318

أصبحت أسعارها تبدأ من 2.150.000 جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بات سعرها الجديد 2.300.000 جنيه.

ديبال S07

أصبحت أسعار ديبال الجديدة تبدأ من 2.000.000 مليون جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، و2.090.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

شانجان إيدو بلس

ارتفعت أسعار شانجان إيدو بلس، حيث أصبحت الفئة Elite تبدأ من مليون و49 ألف جنيه، بينما سجلت فئة Premium نحو مليون و100 ألف جنيه، ووصلت فئة Flagship إلى مليون و200 ألف جنيه.

شانجان UNI-V

ارتفعت أسعار شانجان UNI-V، وأصبحت فئة Flagship تبدأ من مليون و300 ألف جنيه.

شانجان CS35 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS35 Plus، حيث تبدأ الفئة Elite من 999 ألف جنيه، والفئة Premium من مليون و69 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة Flagship نحو مليون و149 ألف جنيه.

شانجان CS55 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS55 Plus، لتبدأ الفئة Elite من مليون و100 ألف جنيه، بينما وصلت الفئة Premium إلى مليون و220 ألف جنيه، وهي أسعار تدور في نفس الشريحة السعرية المعلنة بالسوق المحلي.

شانجان UNI-T

ارتفعت أسعار شانجان UNI-T، حيث تبدأ الفئة Premium من مليون و399 ألف جنيه، بينما سجلت فئة Flagship نحو مليون و499 ألف جنيه.

شانجان CS75 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS75 Plus، وأصبحت تبدأ من مليون و450 ألف جنيه للفئة Elite، وتصل إلى مليون و599 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

شانجان إيدو

ارتفعت أسعار شانجان إيدو، لتبدأ الفئة Elite من 875 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة Flagship نحو 925 ألف جنيه.

مازدا 3

ارتفعت أسعار مازدا 3 موديل 2026 وبات سعرها الجديد مليون و589 ألف جنيه لنسخة السيدان، ومليون و599 ألف جنيه لنسخة الهاتشباك.

مازدا CX-3 الجديدة

زادت السيارة مازدا CX-3 التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات بقيمة 100 ألف جنيه، وبعد الزيادة أصبح سعرها الجديد مليون و299 ألف جنيه.

تويوتا فورتشر

ووفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي فقد ارتقت أسعار الفئة Sport رباعية الدفع المتاحة من تويوتا فورتشر SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة إلى 3.700.000 جنيه مقارنة بـ3.500.000 سابقًا.

تويوتا كورولا

وبحسب قائمة الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، أصبحت أسعار تويوتا كورولا تبدأ من 1.280.000 ألف جنيه للفئة Active، والفئة Comfort تباع 1.380.000 جنيه، والفئة Smart الثالثة بـ1.480.000 جنيه.

أما الفئة Smart بسقف زجاجي بات سعرها الجديد 1.580.000 جنيه، بينما الفئة Elegance الأعلى تجهيزًا من كورولا أصبح سعرها الجديد بعد الزيادة 1.630.000 جنيه.

تويوتا أوروبان كروزر

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية أصبحت أوربان كروزر الجديدة بعد الزيادة تبدأ من 1.430.000 جنيه للفئة Active القياسية، والفئة Comfort الأعلى تجهيزًا بـ1.530.000 جنيه.

شيفرولية الدبابة

وبعد الزيادات أصبحت أسعار الفئة القياسية من شيفرولية الدبابة تباع 1.065.000 جنيه، والفئة الثانية المزودة بمكيف 1.165.000 جنيه.

شيفرولية الجامبو

وبتطبيق الزيادة الجديدة تصبح أسعار الجامبو الجديدة 1.575.000 جنيه للفئة الأولى، و1.599.500 جنيه للفئة الثانية، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الرسمي الجديد 1.685.000 جنيه.

MG 5

ارتفعت أسعار MG 5 Comfort موديل 2026 لتسجل 899,990 جنيه، كما ارتفعت أسعار MG 5 Luxury موديل 2026 لتصل إلى 999,990 جنيه.

MG ZS

وسجلت MG ZS Comfort زيادة جديدة ليصل سعرها إلى 1,050,000 جنيه، وارتفعت أسعار MG ZS PLUS لتسجل 1,175,000 جنيه.

MG GT

كما وصلت أسعار MG GT Comfort إلى 1,135,000 جنيه، وارتفعت أسعار MG GT Luxury لتسجل 1,185,000 جنيه.

MG G50 Plus

سجلت MG G50 Plus سعرًا جديدًا بلغ 1,350,000 جنيه.

MG ONE

كما وصلت أسعار MG ONE Luxury إلى 1,450,000 جنيه.

MG RX5+ Luxury

ارتفعت أسعار MG RX5+ Luxury لتسجل 1,525,000 جنيه.

MG HS+ Luxury

سجلت MG HS+ Luxury سعرًا جديدًا بلغ 1,575,000 جنيه، كما ارتفعت أسعار MG HS HEV لتصل إلى 1,700,000 جنيه.

MG 7

وسجلت MG 7 LUX الفئة الأولى 1,700,000 جنيه، وارتفعت أسعار MG 7 Trophy لتسجل 1,800,000 جنيه.

MG سايبرستر

ارتفعت أسعار MG سايبرستر، وسجلت أعلى طرازات العلامة في القائمة ليصل سعرها إلى 2,950,000 جنيه.

زيكر X

ارتفعت أسعار Zeekr X في مصر، حيث جاءت الفئة Premium بسعر 1,699,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Flagship نحو 1,849,000 جنيه.

زيكر 7X

كما شهدت Zeekr 7X زيادات سعرية، لتبدأ الفئة Standard من 2,099,000 جنيه، وتصل الفئة Long Range إلى 2,499,000 جنيه، فيما بلغت الفئة Performance نحو 2,799,000 جنيه.

زيكر 001

وارتفعت أسعار Zeekr 001، حيث تبدأ الفئة Long Range من 2,549,000 جنيه، وتصل الفئة Performance إلى 2,849,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Flagship نحو 3,049,000 جنيه.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري بعد الزيادة بأسعار رسمية تبدأ من 2.099.990 جنيه للفئة الأولى، بينما ارتفعت أسعار الفئة الثانية إلى 2.399.990.

بيجو 5008

تتوفر بيجو 5008 موديل 2026 في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، وأصبح سعرها الرسمي الجديد يبدأ من 2.275.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 2.575.000 جنيه.

جيتور X70

تقدم النسخة المستوردة من جيتور X70 بفئتين، الفئة الأولى Comfort بسعر 1.095.000 جنيه، فيما تأتي الفئة الثانية Luxury بسعر 1.240.000 جنيه

جيتور X70 Plus

تقدم جيتور النسخة X70 Plus موديل 2026 تبدأ من 1,250,000 جنيه.

جيتور X90 Plus

تقدم جيتور X90 Plus Facelift موديل 2026 بسعر 1,560,000 جنيه.

جيتور داشينج



تقدم جيتور داشينج في السوق المصري بفئتين بسعر رسمي يبدأ من 1,330,000 جنيه للفئة Luxury 1.5L، والفئة Luxury 1.6L بسعر 1,480,000 جنيه.

جيتور T1

تقدم جيتور T1 موديل 2026 في السوق المصري بسعر 1,730,000 جنيه للفئة Luxury العادية، وتقدم T1 لفئة matt colour بسعر 1,760,000 جنيه.

جيتور T2

تقدم T2 موديل 2026 بفئتين، فئة Luxury بسعر 1,900,000 جنيه، بينما تأتي فئة Matt Colour بسعر 1,930,000 جنيه.

جيتور T2 i-DM

تأتي جيتور T2 i-DM الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة مزودة بمنظومة هجينة قابلة للشحن (PHEV)، وطرحت بفئة Luxury بسعر يبلغ 2.150.000 جنيه.

Lynk & Co 06

تقدم السيارة Lynk & Co 06 موديل 2026 بثلاث فئات داخل السوق المصري، حيث جاءت الفئة Core Plus بسعر رسمي يبلغ 1,350,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Hyper Pro سعر 1,450,000 جنيه، في حين جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا Hyper Halo بسعر 1,550,000 جنيه بعد الزيادة الأخيرة.

Lynk & Co 02

تتوفر السيارة Lynk & Co 02 موديل 2026 بفئة واحدة داخل السوق المحلي وهي Halo، وبلغ سعرها الرسمي الجديد 1,650,000 جنيه.

Lynk & Co 08

تطرح السيارة Lynk & Co 08 موديل 2026 في السوق المصري بفئتين، الأولى Pro بسعر رسمي 2,290,000 جنيه، بينما جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا Halo بسعر 2,490,000 جنيه.

Lynk & Co 900

تقدم السيارة Lynk & Co 900 موديل 2026 بفئة واحدة داخل السوق المحلي وهي Ultra، ويبلغ سعرها الرسمي بعد الزيادة 3,990,000 جنيه.

فولفو EX30

تتوفر السيارة فولفو EX30 موديل 2026 في السوق المصري بثلاث فئات، حيث جاءت الفئة Plus بسعر 1,790,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Ultra سعر 1,890,000 جنيه، في حين جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا Ultra Twin Motor بسعر 1,990,000 جنيه.

فولفو ES90

تقدم السيارة فولفو ES90 موديل 2026 بفئة واحدة داخل السوق المصري وهي Ultra، ويبلغ سعرها الرسمي بعد الزيادة 4,290,000 جنيه.

فولفو XC40

تطرح السيارة فولفو XC40 موديل 2026 بثلاث فئات مختلفة، حيث جاءت الفئة Essential بسعر 2,550,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Ultra Dark سعر 2,890,000 جنيه، في حين جاءت الفئة الأعلى تجهيزًا Black Edition بسعر 3,050,000 جنيه.

فولفو XC60

تتوفر السيارة فولفو XC60 موديل 2026 في السوق المصري بثلاث فئات، حيث جاءت الفئة Essential بسعر 3,690,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Ultimate Dark سعر 4,100,000 جنيه، في حين جاءت الفئة Black Edition بسعر 4,250,000 جنيه.

فولفو XC90

تقدم السيارة فولفو XC90 موديل 2026 بفئة واحدة داخل السوق المصري وهي Ultra Bright، ويبلغ سعرها الرسمي بعد الزيادة 5,250,000 جنيه.

سوإيست S05

ارتفعت أسعار S05 الجديدة موديل 2027 وسجلت الفئة Highline سعرًا رسميًا بلغ 1,070,000 جنيه.

سوإيست S06

ارتفعت أسعار S06 الجديدة موديل 2027 وسجلت الفئة Highline سعر 1,350,000 جنيه، بينما سجلت الفئة Premium سعر 1,485,000 جنيه.

سوإيست S07

ارتفعت أسعار S07 الجديدة موديل 2027 وسجلت الفئة Highline نحو 1,390,000 جنيه، فيما وصلت الفئة Premium إلى 1,530,000 جنيه.

سوإيست S09

ارتفعت أسعار S09 الجديدة موديل 2027 وسجلت الفئة Flagship سعر رسمي بلغ 1,600,000 جنيه.

فورثينج EVO T5

تأتي فورثينج EVO T5 الجديدة موديل 2027 بفئة وحيدة سعرها الرسمي 1,250,000 جنيه للفئة Exclusive.

بايك U5 Plus

ارتفعت أسعار بايك U5 Plus موديل 2026 بمصر، حيث سجلت الفئة Comfort سعرًا رسميًا بلغ 849,900 جنيه، فيما جاءت فئة Top Line بسعر 974,900 جنيه.

بايك X35

ارتفعت أسعار بايك X35 الجديدة، وأصبح سعرها الرسمي 899,900 جنيه للفئة Luxury.

بايك X55

ارتفعت أسعار بايك X55 الجديدة، وبلغ سعر فئة High Line نحو 1,199,900 جنيه، فيما سجلت فئة Top Line سعر 1,299,900 جنيه، ووصلت الفئة Premium إلى 1,414,900 جنيه.

بايك X7

ارتفعت أسعار بايك X7 الجديدة، وجاءت الفئة High Line بسعر 1,429,900 جنيه، بينما سجلت فئة Top Line نحو 1,504,900 جنيه، ووصلت الفئة Premium إلى 1,579,900 جنيه.

بايك BJ30

ارتفعت أسعار بايك BJ30 الجديدة، وسجلت الفئة Pro سعرًا رسميًا 1,574,900 جنيه، بينما جاءت فئة Ultra Hybrid بسعر 1,674,900 جنيه، وفئة Off Road Hybrid بسعر 1,774,900 جنيه.

إكسبينج G9

وجاء على رأس القائمة الطراز XPENG G9 موديل 2026، حيث تقدم السيارة بثلاث فئات مختلفة التجهيزات. وبلغ سعر الفئة G9 AWD Performance نحو 3,150,000 جنيه، فيما سجلت الفئة G9 RWD Flagship نحو 2,890,000 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة G9 RWD Premium حوالي 2,740,000 جنيه.



إكسبينج G6

كما تضمنت القائمة الطراز XPENG G6 موديل 2026، والذي يتوفر في السوق المصري بفئة واحدة هي G6 RWD Flagship بسعر رسمي يبلغ 2,190,000 جنيه.



إكسبينج M03

وفيما يتعلق بالطراز XPENG M03 موديل 2026، فقد جاء ضمن القائمة بفئتين مختلفتين، حيث بلغ سعر الفئة M03 FWD Premium Plus نحو 1,400,000 جنيه، بينما سجلت الفئة M03 FWD Premium حوالي 1,350,000 جنيه.

جيلي إيمجراند

شهدت إيمجراند زيادة جديدة في أسعارها داخل السوق المصري، حيث سجلت الفئة الأولى Comfort نحو 839,000 جنيه، بينما وصلت الفئة الأعلى Premium إلى 939,000 جنيه

جيلي ستي راي

سجلت ستي راي ارتفاعًا في أسعارها خلال التحديث الأخير، حيث بلغ سعر الفئة Comfort نحو 1,249,000 جنيه، والفئة Premium بسعر 1,329,000 جنيه، فيما وصلت الفئة الأعلى Sport إلى 1,399,000 جنيه.

T1 آرك فوكس

سجلت أسعار السيارة T1 الفئة PRO نحو 924,900 جنيه، بينما جاءت فئة PLUS بسعر 994,900 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى MAX إلى 1,069,900 جنيه.

KAOLA S

جاءت الفئة AIR بسعر 1,174,900 جنيه، فيما سجلت الفئة PRO نحو 1,249,900 جنيه.

Alpha S5

بلغ سعر الفئة AIR نحو 1,449,900 جنيه، بينما سجلت الفئة PRO حوالي 1,599,900 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى MAX إلى 1,949,900 جنيه.

Alpha T5

سجلت الفئة AIR سعر 1,499,900 جنيه، فيما جاءت الفئة PRO بسعر 1,649,900 جنيه.

جي إيه سي gs4 ماكس

سجلت GAC GS4 Max زيادة في سعرها، حيث بلغ سعر الفئة Premium نحو 1,336,000 جنيه.

جي إيه سي إم زوم

كما ارتفعت أسعار GAC Emzoom بمختلف فئاتها، حيث جاءت الفئة Comfort بسعر 994,000 جنيه، والفئة Elegance بسعر 1,109,000 جنيه، بينما وصلت الفئة Premium إلى 1,189,000 جنيه، وسجلت الفئة الأعلى تجهيزًا R-Style سعر 1,295,000 جنيه.

جي إيه سي إمباو

وشملت الزيادات أيضًا طراز GAC Empow، إذ بلغ سعر الفئة Elegance نحو 1,075,000 جنيه، والفئة Premium حوالي 1,189,000 جنيه، فيما سجلت الفئة S-Style الأعلى تجهيزًا سعر 1,295,000 جنيه.

رينو كارديان

ارتفعت أسعار رينو كارديان، وأصبحت تبدأ من 875,000 جنيه لفئة "Evolution"، و930,000 جنيه لفئة "Techno"، بينما سجلت الفئة الأعلى "Iconic" نحو 990,000 جنيه.

رينو تاليانت

ارتفعت أسعار رينو تاليانت، لتُسجل الفئة الأولى "Evolution" نحو 755,000 جنيه، فيما بلغت الفئة الثانية "Techno" نحو 815,000 جنيه.

رينو داستر

ارتفعت أسعار رينو داستر، وأصبحت تبدأ من 1,195,000 جنيه لفئة H1، وتصل إلى 1,295,000 جنيه لفئة H2، بينما سجلت الفئة الأعلى H3 نحو 1,395,000 جنيه.

رينو ميجان

ارتفعت أسعار رينو ميجان، حيث سجلت فئة "Dynamic 1.6" نحو 1,220,000 جنيه، وبلغت فئة "Signature 1.6" نحو 1,330,000 جنيه، فيما وصلت الفئة الأعلى "Signature 1.3 Turbo" إلى 1,450,000 جنيه.

رينو أوسترال

ارتفعت أسعار رينو أوسترال، لتبدأ من 1,550,000 جنيه لفئة "Evolution"، و1,690,000 جنيه لفئة "Techno"، و1,790,000 جنيه لفئة "Iconic"، بينما سجلت الفئة الرياضية "Esprit Alpine" نحو 1,890,000 جنيه.

كي جي إم توريس

ارتفعت أسعار طراز Torres بجميع فئاته، حيث تبدأ الفئة Comfort بسعر 1,585,000 جنيه، بينما جاءت فئة Advance بسعر 1,720,000 جنيه.

كما سجلت فئة Premium نحو 1,850,000 جنيه، ووصلت فئة Luxury إلى 1,980,000 جنيه، فيما بلغ سعر فئة Black Edition نحو 1,999,000 جنيه.

كي جي إم أكتيون

أما طراز Actyon فقد شهد هو الآخر زيادات ملحوظة، حيث قدرت الفئة Highline بسعر 1,925,000 جنيه، في حين وصلت الفئة الأعلى تجهيزًا Topline إلى 2,125,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

أصبحت أسعار شيفرولية أوبترا الجديدة تبدأ من 764.900 جنيه للفئة الأولى القياسية، و789.900 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

ستروين C4X

أعلنت قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين (Citroën) في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارتها ستروين C4X موديل 2026 المجمعة محليًا بقيمة تتراوح بين 25 إلى 40 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.



تقدم ستروين C4X بعد ارتفاع أسعارها في مصر ابتدءًا من مليون 290 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 420 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.



إم جي ZS

أعلنت شركة منصور إم جي للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة MG التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارة ZS كروس أوفر العائلية متعددة الاستخدامات موديل 2026 بقيمة 25.000 جنيه لمختلف الفئات.

وبحسب أحدث قائمة معلنة من وكيل العلامة الصينية، فقد ارتفعت أسعار الفئة Comfort القياسية من إم جي ZS إلى 1.050.000 جنيه مقابل 1.25.000 جنيه سابقًا، والفئة Plus بات سعرها الجديدة 1.200.000 جنيه مقارنة بـ1.175.000 جنيه.

إم جي 5

أقرت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، زيادة جديدة بأسعار السيارة إم جي 5 سيدان العائلية موديل 2026 بقيمة ثابتة 25 ألف جنيه.

ووفقًا للقائمة الجديدة أصبحت أسعار إم جي 5 تبدأ من 925.000 جنيه بدلًا من 900.000 جنيه للفئة Comfort، بينما ارتفعت الفئة Luxury الأعلى تجهيزًا إلى 1.025.000 جنيه مقابل 1000.000 جنيه سابقًا.

