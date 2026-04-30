قبل أيام، رصدت عدسات الكاميرات النجم محمد صلاح أثناء مغادرته ملعب أنفيلد بسيارته الكهربائية الفاخرة، وذلك عقب مباراة فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس، والتي شهدت خروجه بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

كان صلاح يقود في ذلك اليوم سيارة رولز رويس سبيكتر، إحدى أفخم السيارات الكهربائية في العالم، وتمثل أول دخول رسمي لشركة رولز رويس إلى عالم السيارات النظيفة، مع الحفاظ على فلسفة العلامة البريطانية القائمة على الفخامة المطلقة والهدوء التام أثناء القيادة.

فيما يلي أبرز المعلومات عن سيارة صلاح الكهربائية

سعر رولز رويس سبيكتر الكهربائية

يبدأ سعر رولز رويس سبيكتر الكهربائية عالميًا من 330 ألف جنيه استرليني (23 مليون و970 ألف جنيه مصري) تقريبًا، وفقًا لسعر الصرف.

محرك وأداء سيارة محمد صلاح الكهربائية

تعتمد السيارة على منظومة كهربائية بالكامل بقوة تصل إلى 584 حصانًا وعزم دوران يبلغ نحو 663 نيوتن/متر وتعمل بنظام دفع كلي (AWD)

تتسارع سيارة رولز رويس الكهربائية من 0 إلى 100 كم/س في حوالي 4.5 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.

تأتي السيارة مزودة ببطارية ضخمة سعة البطارية: 102 كيلوواط/ساعة، ما يمنحها مدى قيادة يصل إلى 530 كم تقريبًا بالشحنة الواحدة، مع خاصة دعم الشحن السريع إلى جانب الشحن المنزلي البطئ.

تصميم فاخر وتجهيزات استثنائية

بالرغم من كونها سيارة كهربائية حديثة، إلا أن شركة رولز رويس البريطانية تحافظ في سبيكتر على هويتها الكلاسيكية والتي تقدم بتصميم كوبيه فاخر ببابين ومقصورة تتسع لـ4 ركاب فقط وخامات داخلية فاخرة من الجلد الطبيعي والأخشاب

تتمتع مقصورة السيارة بنظام إضاءة "السماء المرصعة بالنجوم" داخل السقف

أنظمة ترفيه وملاحة متطورة وأعلى مستويات العزل الصوتي في فئتها، ما يعكس أسلوب حياة النجوم المترف.

ويرى خبراء أن سبيكتر ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي تعبير عن الرفاهية والتميز، إذ تتيح للعملاء تخصيص كل تفصيلة تقريبًا، من الألوان إلى الخامات، ما يجعل كل سيارة نسخة فريدة.

ويعكس امتلاك محمد صلاح لهذه السيارة بحسب خبراء توجهًا نحو الجمع بين الفخامة والتكنولوجيا الحديثة، خاصة مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضًا:

"السيارة الراقصة".. مواصفات وأسعار Yangwang U9 الخارقة من بي واي دي

تويوتا تستعد لطرح سياراتها الكهربائية رسميًا في مصر منتصف مايو المقبل

بعد تجاوزها المليون.. 5 سيارات صينية تهدد عرش MG 5 بالسوق المصري