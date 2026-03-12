هافال تستعد للكشف عن رابتور الجديدة بالسوق المصري قريبًا

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص متوفرة لعلامة تويوتا بمصر

تستعد شركة هافال التابعة لمجموعة جريت وول موتورز (GWM) للكشف عن سيارتها رابتور الجديدة كليًا في السوق المصري خلال الأسابيع المقبلة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هافال رابتور الجديدة بمصر:

مساحات وأبعاد هافال رابتور

وتأتي السيارة بأبعاد 4800 مم للطول، و1950 مم للعرض، و1843 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2738 مم.

محرك وأداء هافال رابتور

وتعتمد رابتور على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن من الجيل الثاني Hi4، تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر تربو GW4B15M ومحركين كهربائيين.

ورغم انخفاض قوة محرك البنزين من 123 كيلوواط إلى 115 كيلوواط، مع عزم دوران أقصى 243 نيوتن متر، فإن القدرة الإجمالية للمنظومة ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 443 حصانًا وعزم دوران 750 نيوتن متر، ما يمكّن السيارة من التسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 5.9 ثانية فقط.

وتتوفر رابتور ببطارية ليثيوم أيون ثلاثية المكونات بسعة 35.43 كيلوواط ساعة تمنح مدى كهربائيًا يصل إلى 200 كم، مع خيارات بطاريات إضافية بسعات 18.74 و27.54 كيلوواط ساعة بمدى يتراوح بين 81 و145 كم.

التجهيزات الداخلية بهافال رابتور

وتحتفظ المقصورة بنفس تصميم نسخة محرك الاحتراق، مع عجلة قيادة ثنائية الأذرع مزودة بمبدلات سرعة خلفية، وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة، وشاشة وسطية قياس 14.6 بوصة تعمل بنظام Coffee OS 3، بالإضافة إلى 20 زرًا فعليًا للتحكم، وشاحن لاسلكي للهواتف بقدرة 50 واط، وحوامل أكواب قابلة للضبط، وثلاجة مدمجة تدعم التبريد والتسخين.

منظومة أمان في هافال رابتور

وتعتمد رابتور على منظومة أمان ذكية من المستوى L2+ مدعومة بـ 11 حساسًا وكاميرات محيطية، وتشمل أنظمة مثل الكبح التلقائي عند الطوارئ، وتثبيت السرعة التكيفي، ونظام البقاء في المسار، وتقنية Hi4 للدفع الرباعي لضمان ثبات السيارة في مختلف الظروف.

هيكليًا، تتميز السيارة بجسم صلب مصمم لامتصاص الصدمات، معززًا بحزمة من الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية، وأنظمة لمراقبة ضغط الإطارات والنقاط العمياء.

