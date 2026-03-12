ارتفاع أسعار الوقود يزيد الإقبال على إندرايف قبل عيد الفطر



مع اقتراب عطلة عيد الفطر وارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الأخيرة، شهدت حركة البحث عن وسائل نقل أقل تكلفة للسفر بين المحافظات في مصر زيادة ملحوظة، بالتزامن مع استعداد العديد من الأسر للتنقل بين المدن لزيارة الأقارب أو قضاء إجازة قصيرة خارج أماكن إقامتهم.



وفي هذا السياق، برزت بعض تطبيقات النقل الذكي كأحد الخيارات التي يلجأ إليها المسافرون لتقليل تكاليف التنقل بين المدن. ومن بين هذه التطبيقات منصة inDrive التي توفر خدمة للرحلات بين المحافظات تتيح للمستخدمين حجز سيارات للسفر بشكل فردي أو جماعي.

وتعتمد الخدمة على آلية تتيح التفاوض المباشر بين الراكب والسائق على سعر الرحلة، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار السعر المناسب وفقًا لميزانيتهم.

وبحسب بيانات الشركة، يمكن لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد السفر من القاهرة إلى مدن ساحلية مثل الإسكندرية أو العين السخنة بتكلفة إجمالية تتراوح بين 1050 و1550 جنيهًا تقريبًا، ما يعني أن تكلفة الرحلة للفرد قد تتراوح بين نحو 300 و375 جنيهًا.

ويقارن بعض المستخدمين ذلك بتكلفة السفر بالحافلات التي قد تتجاوز 500 جنيه للتذكرة الواحدة، إضافة إلى مصاريف الانتقال من وإلى محطات الحافلات.

كما تتيح هذه الخدمات للمسافرين الانطلاق من مواقعهم مباشرة دون الحاجة إلى التوجه لمحطات السفر أو الالتزام بمواعيد ثابتة، حيث يتم الاتفاق على تفاصيل الرحلة مسبقًا بين السائق والراكب.

وتشير الشركة إلى أن السائقين المسجلين على المنصة يخضعون لعملية تسجيل تتضمن التحقق من المستندات، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز مستوى الأمان والثقة للمستخدمين.

ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، يتوقع أن يزداد الاعتماد على خدمات النقل الذكي كأحد البدائل المتاحة للسفر بين المدن، خاصة خلال المواسم التي تشهد حركة تنقل مرتفعة مثل عطلات الأعياد.

