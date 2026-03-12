نتائج أفضل من التوقعات.. أرباح BMW تتجاوز 7 مليارات يورو

ميونخ -(د ب أ):

نجحت شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات بشكل مفاجئ في الصمود أمام الأزمة التي يعاني منها قطاع السيارات في ألمانيا.

فبينما أعلنت شركات منافسة عن تراجع كبير في الأرباح، انخفض صافي أرباح "بي إم دبليو" خلال العام الماضي بنسبة 3% فقط ليصل إلى نحو 5ر7 مليار يورو، حسبما أعلنت الشركة في ميونخ اليوم الخميس.

وبذلك جاءت النتائج أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أرباحا تقل عن 7 مليارات يورو. غير أن الإيرادات تراجعت بنسبة 3ر6% إلى 133 مليار يورو.

وتتجاوز "بي إم دبليو" حتى الآن الأزمة العامة التي تعصف بصناعة السيارات الألمانية بشكل أفضل نسبيا من منافسيها. ورغم أن هذا يعد ثالث تراجع سنوي في الأرباح، فإن أرباح منافستيها الألمانيتين "مرسيدس" و"فولكس فاجن" انخفضت خلال العام الماضي إلى ما يقرب من النصف لكل منهما.

وسجلت مرسيدس في عام 2025 أرباحا بلغت 3ر5 مليار يورو، بينما بلغ صافي أرباح مجموعة فولكس فاجن الأكبر حجما بكثير 9ر6 مليار يورو.

وفي الوقت الذي قامت فيه شركات السيارات الألمانية الأخرى بتقليص الوظائف، تمكنت "بي إم دبليو" حتى الآن من تجاوز الأزمة دون تنفيذ برامج لتسريح الموظفين.

ومن نقاط القوة المهمة للشركة أن لديها مصنعا كبيرا خاصا بها في الولايات المتحدة، ما يجعلها تتفادى الرسوم الجمركية هناك جزئيا على الأقل. وأنتج المصنع هناك العام الماضي نحو 413 ألف سيارة، وبقي أكثر من نصفها في الولايات المتحدة.

كما تستفيد الشركة أيضا من تصميم مصانعها بطريقة تسمح بإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة وسيارات الاحتراق على خط إنتاج واحد. ويساعد ذلك على التخفيف من حالة عدم اليقين المرتبطة بتوسع التنقل الكهربائي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"بي إم دبليو" أوليفر تسيبزه: "لقد وضعنا أنفسنا استراتيجيا في موقع صحيح خلال السنوات الماضية. ونحن نجني ثمار ذلك اليوم: فلا نحتاج في بيئة مليئة بالتحديات إلى تغيير مسارنا، بل يمكننا مواصلة نهجنا وتنفيذ استراتيجيتنا بشكل متسق".

وتعد هذه الميزانية السنوية الأخيرة التي يتحمل تسيبزه مسؤوليتها. ففي 14 مايو/أيار المقبل سيتولى خلفه المعين ميلان نيديلكوفيتش المنصب، وهو يشغل حتى الآن منصب عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الإنتاج، وهو المنصب الذي شغله تسيبزه أيضا قبل توليه رئاسة الشركة.