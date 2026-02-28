صراع السيدان الاقتصادية في مصر.. هيونداي أكسنت RB أم بايك U5 Plus؟

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة يابانية زيرو في مصر

تشهد فئة السيارات السيدان في السوق المصري منافسة قوية بين عدد من الطرازات المتاحة، ومن بينها MG GT هيونداي أكسنت RB و بايك U5 Plus الجديدتين بالسوق المصري خلال فبراير الجاري.

وتدخل كلا السيارتين في منافسة قوية، حيث سجل الفارق السعري بينهما 5 آلاف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين أكسنت RB وU5 Plus:

أداء محرك هيونداي أكسنت RB و بايك U5 Plus

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

أبعاد هيونداي أكسنت RB و بايك U5 Plus

يبلغ طول أكسنت RB نحو 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

مواصفات الأمان في هيونداي أكسنت RB وبايك U5 Plus

وعن تجهيزات الأمان في أكسنت RB، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

فيما تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

تجهيزات هيونداي أكسنت RB و بايك U5 Plus

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي، ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

بينما تأتي مقصورة سيارة بايك الجديدة بشاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

أسعار هيونداي أكسنت RB و بايك U5 Plus

تبدأ أسعار "هيونداي أكسنت RB" موديل 2026 في السوق المصري من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، والفئة Highline بـ839.000 جنيه.

تقدم بايك U5 Plus الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بـ750.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها الرسمي 855 ألف جنيه.

