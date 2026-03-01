لندن - (د ب أ):

أعلنت فورمولا-1 إنها تراقب عن كثب الوضع في الشرق الأوسط قبل سباقي البحرين والسعودية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الضربات الصاروخية لا تزال تهز المنطقة بعد أن شنت قوات أمريكا وإسرائيل هجوما على إيران، مع إغلاق عدة دول مجالها الجوي.

كان من المقرر أن يتوجه عدد من فرق فورمولا-1 الضخمة إلى أستراليا للمشاركة في السباق الافتتاحي الأسبوع المقبل عبر الشرق الأوسط، لكن البعض اضطر الآن لإعادة توجيه رحلاته الجوية.

من المعروف أن مسؤولي فورمولا-1 يثقون في أن السباق الافتتاحي المقرر إقامته في ملبورن لن يتأثر.

ومع ذلك، من المقرر أن تستضيف البحرين والسعودية الجولة الرابعة والخامسة من الموسم الجديد في 12 و19 أبريل على التوالي.

وقال متحدث رسمي باسم فورمولا-1 :" السباقات الثلاثة المقبلة لدينا في أستراليا والصين واليابان، وليست في الشرق الأوسط- هذه السباقات لن تقام إلا بعد عدة أسابيع".

وأضاف "كما هو الحال دائما، نراقب عن كثب أي موقف من هذا النوع ونعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية".

في الصيف الماضي، أكد ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا-1،إن الرياضة لديها خطة طوارئ للجولتين الأخيرتين من الموسم - في قطر في 30 نوفمبر وفي أبوظبي بعد أسبوع، وسط التوترات السياسية في الشرق الأوسط.

وأقيم السباقان في موعدهما كما كان مخططا لهما.