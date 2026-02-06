بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما

25 صورة من فعاليات اليوم الأول لمعرض "أوتومورو 2026" للسيارات

طرحت شركة "مان دريم" ManDream، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD التجارية في مصر، السيارة بي واي دي سيلين BYD Sealion 06 الجديدة كليًا كهربائية بالكامل ونسخة بتكنولوجيا DM-i لأول مرة بالسوق المصري.

تقدم بسعر بي واي دي سيلين BYD Sealion 06 في مصر بنخسين الأولى كهربائية بالكامل سعرها الرسمي 1,749,900 جنيه، والثانية بتكنولوجيا DM-i بسعر 1,949,900 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات السيارة التفصيلية:

الأبعاد والمساحات

تأتي BYD Sealion 06 بطول 4,775 مم، بينما يصل العرض 1,890 مم، ويبلغ الارتفاع 1,670 مم. وتأتي السيارة مع قاعدة عجلات بطول 2,765 مم، ومساحة تخزين خلفية 425 لتر.

المحرك والأسعار الرسمية

قدمت BYD طراز Sealion 6 DMi – Ultra، بتكنولوجيا الـ DM I والتي توفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1000 كيلومتر، مع مدى كهربائي 80 كيلومتر في وضع EV، وأداء إجمالي بقوة 260 حصان، إلى جانب تجهيزات فاخرة تشمل سقف بانوراما، شنطة كهربائية، وإضاءة داخلية Ambient Lighting .

كما تم طرح فئتي Sealion 6 DMi – Luxury بخياري الدفع الأماميFWD والدفع الرباعي AWD.

باقة التجهيزات

تأكيدًا على حرص BYD على تقديم تجربة امتلاك متكاملة، تُطرح طرازاتDolphin Surf وSealion 6 مع باقة تجهيزات تشمل وحدة دعم الشحن الخارجي (V2L)، وشاحن حائط منزلي (Home Wall Box Charger)، بالإضافة إلى كابل شحن محمول، بما يسهّل عمليات الشحن ويعزز من الاعتماد اليومي على السيارات الكهربائية والهجينة.

الضمان

كما تقدم BYD لهذين الطرازين برنامج ضمان شامل يمتد إلى 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر، إلى جانب ضمان خاص على بطارية الطاقة لمدة 8 سنوات أو 200 ألف كيلومتر، فضلًا عن توفير خدمة المساعدة على الطريق مجانًا لمدة 6 سنوات، بما يعكس التزام العلامة براحة العملاء وبناء الثقة على المدى الطويل.

