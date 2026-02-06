الداخلية ترد على ادعاء سائق: 142 لافتة إرشادية بمحور جمال عبد الناصر

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن ادعاء صاحب الحساب بعدم وجود لافتات إرشادية تحدد السرعات المقررة بمحور جمال عبدالناصر بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن المحور طوله 12 كيلو مترا ويوجد به 142 لافتة إرشادية وتنظيمية على الإتجاهين من ضمنها تحديد السرعات المقررة.

باستدعاء صاحب الحساب أقر بنشره مقطع الفيديولتحذير قائدى المركبات من تجاوز السرعة؛ لتعرضه للعديد من المخالفات نتيجة سرعته.