الداخلية تنفي تردى أوضاع الاحتجاز داخل قسم شرطة بالإسكندرية

كتب : مصراوي

02:49 م 06/02/2026

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بوجود انتهاكات وتردى أوضاع الاحتجاز داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.

وأكد المصدر على أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأنها تأتى فى إطار المحاولات المستمرة واليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يعييه الرأى العام.

الداخلية الشرطة قسم شرطة الإسكندرية جماعة الإخوان الإرهابية

