ميتا تطلق تطبيق Vibes المستقل لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا أنها بدأت في اختبار تطبيق Vibes المستقل، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب متابعة محتوى آخرين من خلال موجز مخصص يعرض فيديوهات مماثلة، وذلك بحسب ما صرحت به ميتا لموقع TechCrunch.

تجربة جديدة لمنافسة التطبيقات القائمة

وصف الخبراء تطبيق Vibes بأنه يشبه تجربة TikTok أو Instagram Reels، لكن مع فارق جوهري، بأن كل الفيديوهات فيه مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وحتى الآن، كان الوصول إلى هذه الفيديوهات مقتصرا على تطبيق Meta AI، لكن مع إطلاق التطبيق المستقل، تسعى ميتا لتسويق Vibes كمنافس مباشر لتطبيق Sora من OpenAI، الذي يوفر منصة للفيديوهات والتواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي بيان رسمي عبر البريد الإلكتروني، قالت ميتا: "بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيق Vibes ضمن منصة Meta AI، نقوم حاليا باختبار تطبيق مستقل لتعزيز هذا الزخم".

ويوفر التطبيق المستقل بيئة مخصصة لتجربة إنشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح المستخدمين تجربة أكثر تركيزا وتفاعلية قائلة "سنواصل تطوير التطبيق بناء على ما نتعلمه من المستخدمين."

يتيح تطبيق Vibes للمستخدمين إنشاء فيديوهات جديدة من الصفر، أو إعادة مزج فيديوهات موجودة في الصفحة الرئيسية، مع إضافة مؤثرات بصرية، موسيقى، وتعديلات على الأنماط قبل النشر.

ويمكن بعد ذلك مشاركة الفيديو مباشرة على صفحة Vibes الرئيسية، إرساله عبر الرسائل الخاصة، أو نشره على قصص وريلز إنستجرام وفيسبوك.

وتشير ميتا إلى أن التعاون والمشاركة في المحتوى يتزايد، حيث يتم إرسال العديد من مقاطع الفيديو إلى الأصدقاء، في سلوك مشابه لتفاعل المستخدمين مع Reels.

وعلى الرغم من أن Vibes متاح مجانا منذ إطلاقه، تعتزم ميتا اختبار نموذج اشتراك مدفوع يتيح فتح المزيد من خيارات إنشاء الفيديوهات شهريا.

وقد صرحت الشركة لموقع TechCrunch الأسبوع الماضي بأن اختبار الاشتراكات الجديدة سيتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Vibes، بالإضافة إلى خيارات الاشتراك على فيسبوك وإنستجرام وواتساب.

وتقول ميتا إن التطبيق المستقل يهدف إلى منح المستخدمين تجربة أكثر تركيزا مقارنة باستخدام Vibes داخل Meta AI، مع الحفاظ على الطابع التفاعلي والمجتمعي للفيديوهات المولّدة بالذكاء الاصطناعي.