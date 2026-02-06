وكيل بايك يعلن عن إطلاق السيارة X35 الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات

نيسان تعلن عن تخفيض أسعار عدد من سياراتها خلال معرض أوتومورو 2026

تغطية - محمد جمال:

أطلقت مجموعة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة بايك الصينية بالسوق المصري، السيارة بايك X35 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة خلال فعاليات معرض أوتو مورو للسيارات أمس الخميس بالسوق المصري لأول مرة.

تقدم بايك X35 الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي بسعر 860 ألف جنيه.

الأبعاد

تأتي بايك X35 الجديدة بطول 4,325 مم، بينما يصل العرض إلى 1,830 مم، ويبلغ الارتفاع 1,640 مم. ويصل الوزن الإجمالي للسيارة 1,270 كيلوجرام.

المحرك

تعتمد بايك X35 على محرك بسعة 1.5 لتر، بقوة 116 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.

المقصورة الداخلية

تأتي BAIC X35 بمقصورة الداخلية متطورة تشمل راديو، وبلوتوث، ومنفذ USB أمامي مع خاصية الشحن، ومنفذ USB خلفي مع خاصية الشحن، وشاشة قياس 8 بوصة تدعم الربط بالهاتف الذكي، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدامات للتحكم في الصوت، ونظام تكييف كهربائي بالكامل.

أنظمة السلامة

حصلت بايك BAIC X35 على باقة من أنظمة السلامة الأساسية، أبرزها وسائد هوائية أمامية لحماية السائق والراكب الأمامي، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة على التوقف المفاجئ، ونظام إشارة التوقف في حالات الطوارئ، وحساسات ركن خلفية وكاميرا.

