''جميل للسيارات'' تعرض أحدث طرازات GAC بمشاركة قوية في أوتومورو 2026

تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة "جميل للسيارات"، الوكيل لعلامة GAC عن مشاركتها في فعاليات معرض "أوتومورو" بنسخه ٢٠٢٦، بجناح ذو تصميم فريد بين الشركات العارضة بالمعرض، والذي تقام فعالياته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من ٥ إلى ٨ فبراير ٢٠٢٦.

وصرح حسن العلمي - المدير العام التنفيذي الأول لشركة جميل للسيارات (منطقة إفريقيا): "إن مشاركتنا في معرض 'أوتومورو 2026' تعكس التزام الشركة المستمر تجاه السوق المصري، الذي يُعد نقطة ارتكاز هامة للمنطقة، حيث نستثمر مواردنا التشغيلية العالمية الممتدة عبر عدة قارات لدعم وتعزيز حضور علامة GAC في السوق المحلي.

وتابع، يأتي ذلك في إطار خططنا لعام 2026، ونستعد لإطلاق طرازات جديدة في السوق المصري تشمل طرازات تتميز بالجودة والفخامة وأخرى ضمن فئة سيارات الطاقة الجديدة "NEV"، بهدف تقديم تجربة انتقال متطورة تلبي تطلعات المستهلك المصري."

وأكد كريم أبو الفضل - المدير العام الاقليمي لشركة جميل للسيارات، تعليقاً على المشاركة في المعرض "إن تواجدنا اليوم في معرض أوتومورو ٢٠٢٦، يمثل إعلانًا لإنطلاق مرحلة جديدة كلياً لـكل من "جميل للسيارات" وعلامة GAC في السوق المصري ، مستندين في ذلك علي تواجدنا إقليميًا الذي يمتد عبر أكثر من 10 دول.

جي إيه سي Empow

وتصدر المشهد في جناح GAC "جميل للسيارات" ثلاث طرازات يتقدمها طراز Empow التي تعتمد على محرك سعة ١.٥ لتر "توربو"، يوليد قوة حصانية تبلغ ١٧٠ حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى ٢٧٠ نيوتن.متر. ليتصل بناقل حركة مكون من ٧ سرعات فئة WDCT.

وتتوافر السيارة في السوق المصري عبر ثلاث فئات تجهيزية وهي: Elegance، وPremium، والفئة الأعلى تجهيزًا S-Style، حيث تبدأ الأسعار التنافسية لسيارة Empow من ٩٩٥,٠٠٠ جنيه مصري، وتصل إلى ١,١٩٩,٠٠٠ جنيه مصري للفئة الأعلى S-Style.

GS3 Emzoom

أما طراز GS3 Emzoom يأتي بمحرك محرك سعة ١.٥ لتر "توربو"، يولد قوة حصانية تبلغ ١٧٧ حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى ٢٧٠ نيوتن.متر. وتنتقل هذه القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متطور من سبع سرعات WDCT، مع الحفاظ على كفاءة استهلاك وقود اقتصادية تبلغ ٥.٧ لتر لكل ١٠٠ كم.

تتوفر "GAC GS3 Emzoom" في السوق المصري عبر ٤ فئات تجهيزيةتبدأ من فئة Comfort، مروراً بفئتي Elegance وPremium، وصولاً إلى النسخة الأكثر تجهيزاً R-Style. وتُطرح السيارة بأسعار تنافسية تبدأ من ٩٢٠,٠٠٠ جنيه مصري، وتصل إلى ١,١٩٩,٠٠٠ جنيه مصري للفئة الأعلى تجهيزاً.

GS4 MAX

وطراز GS4 MAX يقدم في السوق المصري عبر فئة تجهيزية واحدة هي الفئة Premium، بسعر ١,٢٤٩,٠٠٠ جنيه مصري.

تأتي كافة طرازات GAC في السوق المصري بباقة متكاملة من أنظمة الأمان والحلول الذكية لمساعدة السائق ، حيث تشمل هذه التجهيزات أنظمة ESP، وABS، وEBD، وTPMS، كما تتوفر الطرازات بتقنيات مساعدة السائق المتقدمة "ADAS" والتي تضمن أعلى مستويات الحماية وتقدم تجربة قيادة ذكية ومتطورة لعملاء GAC.

